هكذا تحذف حسابك على سناب شات نهائياً

يعتبر تطبيق التراسل الفيديوي سناب شات من التطبيقات التي قد يدمن المستخدمون على استعمالها كما هو الحال مع جميع مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، ويرغبون أحياناً بالتخلص من ذلك الإدمان عن طريق تسجيل الخروج من الحساب والتخلص منه نهائياً، وهو ما أصبح بإمكان المستخدمين وبكل سهولة القيام به وجعل حساب سناب شات يختفي إلى الأبد وحذفه بشكل نهائي عبر عدد قليل من النقرات.

وينبغي على الراغبين بحذف حساباتهم، والتخلص من مرشحات الصور الشخصية الممتعة والملصقات المعتمدة على الموقع الجغرافي واللقطات الفيديوية القصيرة المرسلة من خلال التطبيق التي سوف تختفي بعد رؤيتها، زيارة الرابط التالي وتسجيل الدخول إلى الحساب، بحيث يظهر بعد تسجيل الدخول شاشة مشابهة للصورة الموضحة أدناه.

وينبغي على المستخدمين إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للمرة الأخيرة من خلال تلك الشاشة ومن ثم النقر على الزر الأصفر المسمى "حذف الحساب"، ويفترض بالمستخدمين معرفة أنه بمجرد حذف الحساب فإنه لا يمكن استعادته، إلا أنه يمكنهم الاشتراك باستعمال نفس اسم المستخدم المستعمل سابقاً إلا أن قائمة الأصدقاء والمحادثات لن تكون موجودة أو مربوطة بالحساب.