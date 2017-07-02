ميزة جديدة من فيسبوك لجميع المستخدمين حول العالم

بدأت شركة #فيسبوك توسعة واحدة من أبرز المزايا الجديدة على تطبيقها والمصممة لمساعدة مستخدمي الهواتف النقالة على العثور على شبكات واي فاي المجانية القريبة.

وكانت الشركة قد بدأت في العام الماضي اختبار ميزة "البحث عن واي فاي" Find Wi-Fi على الهواتف المحمولة لإبراز أماكن شبكات واي فاي العامة المجانية والقريبة.

وفي ذلك الوقت، كان الخيار متاحا فقط لمستخدمي نظام التشغيل آي أو إس في بلدان محددة.

وبعد انتهاء المرحلة التجريبية، أعلنت فيسبوك أن مستخدمي شبكتها الاجتماعية في جميع أنحاء #العالم على كل من نظامي #أندرويد وآي أو إس سيحصلون قريباً على إمكانية الوصول إلى ميزة "البحث عن واي فاي"، وهي تأتي لمساعدة المستخدمين على الاتصال بـ #الإنترنت أثناء السفر، خاصةً في الأماكن التي تكون فيها التغطية الخلوية نادرة.

ويُعتقد أن مثل هذه الميزة مفيدة جدًا لمستخدمي فيسبوك في الأسواق الناشئة، لأن #المستخدمين غالباً ما يكون لديهم اشتراكات بيانات محدودة، والتغطية الخلوية متقطعة عموماً.

ويمكن العثور على الميزة الجديدة تحت تبويب "المزيد" في تطبيق فيسبوك المحمول. وبمجرد النقر على خيار "البحث عن واي فاي"، يعرض #التطبيق خريطة تبين أقرب النقاط الساخنة، فضلاً عن تفاصيل عن الشركات التي توفرها لهم.

وإلى جانب كونها إضافة مفيدة لمساعدة مستخدمي فيسبوك الذين تجاوز عددهم ملياري مستخدم نشط شهرياً على البقاء على اتصال بالشبكة وقضاء المزيد من الوقت في التطبيق، وهو شيء يؤثر مباشرة على نجاح الشركة، فهي أيضًا أداة تأتي كوسيلة أخرى لاكتشاف الشركات المحلية. وهذا يعني أن المستخدمين قد يبدأون في التحول إلى فيسبوك للعثور على أقرب مقهى مع خدمة واي فاي مجانية، بدلًا من خرائط #غوغل.