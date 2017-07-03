"نوت 7 فان إديشن" في الأسواق بـ7 يوليو وبسعر أقل 30%

أعلنت سامسونغ إلكترونيكس الأحد أنها ستبدأ بيع نسخة معدلة من هاتفها الذكي #غالاكسي نوت 7 الذي سحبته من السوق في كوريا الجنوبية في 7 يوليو/تموز الحالي مزودا ببطارية مختلفة عن تلك التي سببت اشتعال بعض الأجهزة العام الماضي.

وقالت سامسونغ في بيان إنها ستطرح 400 ألف هاتف جديد تحت اسم سامسونغ غالاكسي #نوت_7_فان_إديشن مقابل 699.600 ون (611 دولارا) وهو ما يقل 30% عن سعر "نوت 7" الأصلي. وسيجري صنع الأجهزة لجديدة من أجهزة "نوت 7" المستعملة ومكونات الأجهزة التي لم تستعمل.

وقالت #سامسونغ إن قدرة البطاريات الجديدة ستكون أقل من التي كانت موجودة في الأجهزة الأصلية لكنها مرت باختبارات جديدة للسلامة في أعقاب الاستدعاء.

واضطرت أكبر شركة مصنعة للهواتف المحمولة في العالم من حيث حجم المبيعات لوقف بيع #نوت_7 في أكتوبر/تشرين الأول بعد نحو شهرين من طرحه بسبب بطاريته العرضة للاشتعال.

وكلفت عملية الاستدعاء الشركة أكثر من خمسة مليارات دولار من أرباح التشغيل وأضرت بسمعتها، لكن الشركة تجاوزت الأزمة بعد نجاح إطلاق #نوت_8.