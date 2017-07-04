ميزة خفية في آيفون.. اكتشفها!

على مدى تاريخه الممتد لعشر سنوات، شهد هاتف آيفون من آبل العديد من التحسينات لجعل الكتابة عليه تجربة جيدة. ومع ذلك لا يزال تحرير النص يسبب بعض المعاناة للمستخدمين.

ولمعالجة هذا، توفر هواتف آيفون التي تدعم ميزة “ثري دي تاتش” 3D Touch (وهي آيفون 6إس، وآيفون 6إس بلس، وآيفون 7، وآيفون 7 بلس) ميزة خفية تحول لوحة المفاتيح إلى فأرة لتحريك المؤشر بسرعة ودقة.

وتمتلك لوحة المفاتيح الافتراضية لنظام آي أو إس على أي هاتف آيفون مع شاشة “ثري دي تاتش” لوحة تتبع مخفية. ولتنشيطها، يتعين على المستخدم الضغط بقوة مع الاستمرار على أي مفتاح حتى يرى أن المفاتيح أصبحت فارغة ويشعر برد فعل لمسي. حينها تتحول لوحة المفاتيح إلى لوحة تتبع ويمكن تمرير الأصبع حول الشاشة ليتحرك المؤشر وفقًا لحركته.

وإذا رغب المستخدم في تحديد نص، فيمكنه ذلك من خلال تخفيف الضغط الذي يطبقه على الشاشة دون إبعاده، ثم الضغط بقوة مرة أخرى لبدء تحديد النص.

ماذا عن هواتف آيفون القديمة؟

بغض النظر عن أي إصدار لهاتف آيفون، هناك طريقتان لتحريك المؤشر لتعديل النصوص. الطريقة الأولى هي أن ينقر المستخدم على الشاشة حيث يريد وضع المؤشر. وهذا يعمل بشكل مريح، لكنه ليس دقيقًا دائمًا.

أما الطريقة الثانية فهي الضغط مع الاستمرار على الشاشة لإظهار العدسة المكبرة. وهذا يعمل بشكل أفضل مقارنة بالنقر، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يحجب الأصبع المؤشر.

