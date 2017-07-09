احذر.. برمجية خبيثة تتجسس وتسرق رسائلك!

مع الانتشار الكبير للهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد من غوغل، ورواج التطبيقات الغنية بالخصائص والميزات، وازدياد أعداد الأشخاص الذين يعتمدون على الهواتف الذكية لتخزين وتبادل جميع أنواع المعلومات الشخصية والتجارية، باتت أعداد مجرمي الإنترنت الذين تجذبهم مثل هذه الممارسات، والراغبين في سرقة هذه المعلومات في ازدياد ملحوظ.

واكتشف حديثًا خبراء شركة بالو ألتو نتوركس برمجية خبيثة متقدمة تعمل على نظام التشغيل أندرويد، أطلقوا عليها اسم "سباي ديلر" SpyDealer، تقوم بتسريب البيانات الخاصة من أكثر من 40 تطبيقًا، وتسرق الرسائل المهمة والحساسة من تطبيقات التواصل الاجتماعي والاتصالات، وذلك عن طريق إساءة استخدام ميزة خدمة الوصول في نظام التشغيل أندرويد.

وأوضحت الشركة الأميركية المتخصصة في الأمن السيبراني أن برمجية SpyDealer الخبيثة تستعين بمسارات أحد التطبيقات التجارية الرئيسية، وذلك بهدف الحصول على صلاحيات رئيسية تتيح لها سرقة البيانات في وقت لاحق.

وأضافت بالو ألتو نتوركس أن البرمجية الخبيثة SpyDealer تمتلك العديد من القدرات، بما فيها إمكانية تسريب البيانات الخاصة من أكثر من 40 تطبيقاً شهيراً، بما فيها وي شات، وفيسبوك، وواتس اب، وسكايب، ولاين، وفايبر، وكيو كيو، وتانجو، وتيليغرام، وسيناويبو، وتينسنت ويبو، ومتصفح أندرويد الأساسي، ومتصفح فايرفوكس، ومتصفح أوبنغ، وكيوكيو ميل، ونيت إيس ميل، وتاوباو، وبايدو نيت ديسك.

تسرق المعلومات الشخصية

ويمكن للبرمجية الخبيثة أيضًا إساءة استخدام ميزة خدمة الوصول في نظام التشغيل أندرويد لسرقة الرسائل الهامة والحساسة من تطبيقات التواصل الاجتماعي والاتصالات الرائجة، مثل وي شات، وسكايب، وفايب، وكيو كيو. إضافة إلى إمكانية الاستحواذ على قائمة واسعة وشاملة من المعلومات الشخصية، بما فيها رقم الهاتف، رقم التعريف الدولي لمعدات الهاتف المحمولة IMEI، ورقم التعريف الدولي لاشتراكات الهاتف المحمول IMSI، والرسائل النصية القصيرة، وخدمة الرسائل المتعددة الوسائط، وجهات الاتصال، والحسابات، وتاريخ المكالمات الهاتفية، والموقع، ومعلومات شبكة الواي فاي المتصلة.

تجيب تلقائياً على مكالماتك الهاتفية الواردة

وأضافت بالو ألتو نتوركس أن SpyDealer قادرة أيضًا على الإجابة تلقائيًا عن المكالمات الهاتفية الواردة لرقم هاتف معين، بالإضافة إلى التحكم عن بعد بالجهاز عن طريق قنوات بروتوكول بيانات المستخدم UDP، وبروتوكول التحكم بالإرسال TCP، والرسائل النصية القصيرة.

ويمكن التجسس على المستخدم الذي تم اختراق جهازه من خلال تسجيل المكالمات الهاتفية، والصوت والفيديو المحيط بالمستخدم، والتقاط الصور عبر الكاميراتين الأمامية والخلفية، ومراقبة موقع الجهاز الذي تم اختراقه، والتقاط صور للشاشة.

وأشارت الشركة إلى أن هناك العديد من العوامل التي من شأنها الحد من خطر هذا التهديد بالنسبة لمعظم المستخدمين، ووفق ما هو معلوم حتى الآن، لم تنتشر برمجية SpyDealer من خلال المتجر الإلكتروني غوغل بلاي، كما لم تُحدد كيفية إصابة الأجهزة بهذه البرمجية الخبيثة في بادئ الأمر حتى الآن، لكن هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى إصابة المستخدمين الصينيين بهذه البرمجية الخبيثة يصابون من خلال الشبكات اللاسلكية المخترقة.

وقدمت بالو ألتو نتوركس معلومات بشأن هذا التهديد إلى شركة غوغل التي قامت بدورها بطرح برنامج حماية ضد هذه البرمجية الخبيثة عن طريق خدمة Google Play Protect.

وتبرز فعالية برمجية SpyDealer الخبيثة فقط على الأجهزة التي تعمل وفق نظام التشغيل أندرويد، وذلك ضمن الإصدارات التي تتراوح ما بين 2.2 و4.4، فالأداة الرئيسية التي تستعين بها لا تدعم سوى هذه الإصدارات، وهو ما يمثل حوالي 25% من الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد في جميع أنحاء العالم.

أما الأجهزة التي تعمل على الإصدارات الأحدث من نظام التشغيل أندرويد، والتي تحتوي على كميات كبيرة من المعلومات، لا يمكن اختراقها من قبل هذه البرمجية الخبيثة لأنها تتطلب وجود صلاحيات وامتيازات أعلى.

ويتمتع عملاء شركة بالو ألتو نتوركس بالحماية من البرمجية الخبيثة الجديدة عبر خدمة WildFire التي تعمل على ترشيح وتصفية الروابط URL، حيث تستطيع تصنيف عينات من برمجية سباي ديلر بشكل تلقائي، والتعرف عليها كبرمجية خبيثة، كما يستطيع مستخدمو خدمة AutoFocus تتبع هذه البرمجية الخبيثة باستخدام التاج SpyDealer.