بالصور.. فيسبوك تحول مقرها بكاليفورنيا إلى "بلدة" فعلية

كشفت فيسبوك عن مشروع لتحويل مقر الشركة بالقرب من #سان_فرانسيسكو في كاليفورنيا إلى "بلدة" فعلية مع مئات المساكن الميسورة الكلفة والمتاجر المخصصة لتلبية حاجات موظفيها.

ومن شأن "حرم ويلوو" أن يسمح بالتخفيف من مشاكل السكن والنقل التي تواجه #موظفي_فيسبوك في مقر الشركة، وفق ما صرح جون تينانسه نائب الرئيس المكلف بشؤون المنشآت العالمية والعقارات.

وستتضمن البلدة الجديدة التي لا يزال ينبغي تحديد معالم خططها مع سلطات مدينة #منلو_بارك 11 الف و600 متر مربع من المحلات التجارية، مع متاجر بقالة وصيدليات وغيرها.

وأوضح جون تينانسه في رسالة نشرت على مدونته "من خلال العمل مع المجتمع المحلي، يقضي هدفنا في #حرم_ويلوو بإنشاء بلدة متكاملة ومختلطة توفر خدمات أكثر من ضرورية ومساكن ووسائل نقل وأيضا مكاتب".

ويقع مقر #فيسبوك في موقع الحرم السابق لمجموعة "صن مايكروسيستمز" الذي تم شراؤه سنة 2011.

وقد شيدت المجموعة مكاتبها فيه مع أروقة تربط بين المباني المختلفة وتعطيها شكل مدينة صغيرة.

واشترت "فيسبوك" أيضا أراضي مجاورة لتوسيع الحرم مع عمارات من تصميم المهندس فرانك غيري الذي صمم خصوصا متحف غوغينهايم في بيلباو الإسبانية.

وسيشيد في حرم ويلوو 1500 مسكن، وسيعرض 15% منها بأسعار أقل من تلك السائدة في السوق.

وستقدم "فيسبوك" مشروعها لسلطات منلو بارك في خلال تموز/يوليو. ومن المرتقب أن تستغرق المرحلة التحضيرية حوالي سنتين، على أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع سنة 2021.