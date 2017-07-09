بمناسبة لقاء ترمب وبوتين.. نسخة فارهة من "نوكيا 3310"

أطلقت شركة روسية متخصصة في صناعة #الهواتف_الذكية المصممة حسب الطلب نسخة من الإصدار الجديد من هاتف #نوكيا الشهير "نوكيا 3310" قالت إنها تأتي احتفالًا بالاجتماع "التاريخي" بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في هامبورغ.

ويمتاز الهاتف، الذي يتوفر بسعر مرتفع جداً يصل إلى 149 ألف روبل روسي أو ما يُعادل 2500 دولار أميركي، بأنه مصنوع من هيكل معدني يجمع بين التيتانيوم والذهب، مع إضافة حلقة من الذهب على ظهره تضم صورة للرئيسين الأميكري والروسي.

واجتمع #ترمب و #بوتين وجها لوجه لأول مرة يوم الجمعة في هامبورغ بألمانيا على هامش قمة مجموعة العشرين المقام هناك.

وقالت شركة "كافيار" Caviar على الصفحة الخاصة بالهاتف على موقعها الإلكتروني: "تكريما لاجتماع الرئيسين الروسي والأميركي، أنشأت كافيار نموذجاً جامعاً لنوكيا 3310 مع صورة لقادة البلدين".

وأشارت الشركة إلى أن جعل ترمب وبوتين ينظران إلى ذات الجهة يعبر "بلا شك عن الرغبة المشتركة في التقدم في العلاقات الأميركية الروسية". وللدلالة على ضرورة الحرص على أن تكون العلاقات بين البلدين متينة، ذكرت الشركة أن الهاتف صُنع من مادة التيتانيوم مع نمط وأسلوب "فولاذ دمشق".

وأضافت كافيار أن الهاتف، الذي يحمل أيضا شعار لقمة مجموعة العشرين وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع التاريخي، "سيكون هدية لا تُنسى لمن لا يهمه التاريخ والسياسات المعاصرة، لأنه كما تعلمون – إذا كنت لا تتدخل في السياسة، فلا بد أن تتدخل السياسة في حياتك".

وكانت شركة "إتش إم دي جلوبال" HMD Global قد كشفت النقاب عن الإصدار الجديد من ‎#نوكيا_3310، الذي يعد الهاتف الأكثر شعبية في العالم خلال حدث خاص عقدته على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 الذي أقيم أواخر شهر شباط/فبراير الماضي في مدينة برشلونة الإسبانية.

ويحتوي هاتف "نوكيا 3310" على لعبة "الأفعى" Snake والنغمات القديمة التي يحن إليها مستخدمي الهاتف القديم بنسخته الأصلية الذي ظهر قبل 15 عاما.

وتبدو النسخة الجديدة أنحف كثيرا وأخف وزنا من النسخة الأصلية، حيث يأتي بقياسات 115.6×51×12.8 ميلليمترا، ويحتوي على شاشة من قياس 2.4 بوصة ملونة بدقة QVGA مع دعم لفتحة الذاكرة الخارجية MicroSD وكاميرا خلفية بدقة 2 ميغابكسل مع فلاش LED و 16 ميغابايتا من مساحة التخزين الداخلية.