4 نصائح ضرورية قبل شراء درون

في ظل التزايد الكبير لشعبية الطائرات الصغيرة بدون طيار #درون حول العالم، أصبح الكثير من المستخدمين يرغب بشراء مثل هذه النوعية من الطائرات.

لكن عند اتخاذ قرار الشراء، قد يواجه المستخدم صعوبات مختلفة في اختيار الطائرة الأنسب، خصوصاً مع توافر الكثير من الأنواع حالياً في الأسواق العالمية.

لذا إليك 4 أشياء يجب أخذها بعين الاعتبار قبل شراء درون:

زمن التحليق

بكل تأكيد فأنت لن تقوم بشراء مثل هذه الطائرات لوضعها كتحفة في المنزل أو لكي تقوم بتسييرها لفترة زمنية قصيرة جداً، لذلك من المهم أن تختار الطائرة التي تساعدك على أداء المهام المطلوبة بكفاءة مثل التقاط الصور المميزة.

وهنا يأتي زمن التحليق كأحد أهم العوامل التي يجب أن تبحث عنها قبل شراء الطائرة، وهذا بلا شك يقتضي وجود بطارية قوية مدمجة بالطائرة.

وخلال الوقت الحالي فإن الدرونز التي تعمل ما بين 25 ولغاية 30 دقيقة تعتبر مثالية بما يكفي وفقاً لما هو متوفر في الأسواق.

نصيحة: حتى تتجنب أي خيبة أمل أثناء تحليق الطائرة، يُنصح بشراء بطارية إضافية لتجنب حالات انقطاع الطاقة.

السعر

السعر المناسب للطائرات بدون طيار، هو أحد العوامل التي يمكن أن تساعدك على اختيار طائرة ملائمة لميزانيتك دون المساومة على الميزات الموجودة فيها.

فإن كنت ترغب بشراء طائرة بمزايا متقدمة جداً فهذا يعني أنك ستضطر لدفع المزيد من الأموال، خصوصاً عند شراء طائرات تتفوق في التصوير الجوي الاحترافي، وهذه الطائرات متوفرة بأسعار تبدأ من ألف دولار أميركي على أقل تقدير.

بينما تتوفر هناك بعض الطائرات بأسعار أقل وبإمكانات قوية ومناسبة للمستخدمين العاديين والهواة، لذلك ابحث جيداً عن المزايا الملائمة لاحتياجاتك في الدرون حتى تتمكن من دفع السعر المناسب.

الكاميرا

لا شك أن التقاط الصور يُعد أبرز المهام التي يُمكنك القيام بها بواسطة الدرونز، واليوم تتوفر طائرات بلا كاميرا مدمجة وهي تعتمد على إرفاق كاميرا تمتلكها مثل كاميرات جو برو، في حين هناك طائرات مجهزة من الأساس بكاميرات عالية الجودة.

لذا إن كنت تمتلك كاميرا جو برو بحالة جيدة، فيفضل الاعتماد على الطائرات غير المزودة بكاميرا ذاتية، خصوصاً أن ذلك سيساعدك في خفض السعر.

الحجم والوزن

قبل شرائك لطائرة بدون طيار، فإنك تحتاج إلى البحث عن حجم ووزن هذه الطائرة وشراء واحدة يُمكنك حملها معك بسهولة في رحلاتك القادمة لكن دون المساومة على زمن التحليق.

وتتوفر في الأسواق حالياً مجموعة من الدرونز بأحجام كثيرة بدءاً من طائرات النانو ولغاية الطائرات الكبيرة نسبياً، لذا احرص على اختيار ما يلائمك بحجم ووزن معقول.