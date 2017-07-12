فولفو تعلن أن كل سياراتها سوف تصبح كهربائية

كشفت شركة "فولفو للسيارات" أن كل سيارة تحمل علامتها التجارية تطلق اعتباراً من عام 2018، سوف يتم تزويدها بمحرك كهربائي، ما يشكل نهاية تاريخية للسيارات التي ليس لديها سوى محرك يعمل بواسطة "الاحتراق الداخلي" ICE، مشيرة إلى أنها سوف تضع الطاقة الكهربائية في صلب أعمالها المستقبلية.

ويمهد هذا الحدث الطريق أمام فصل جديد في تاريخ السيارات.

وقال هاكان سامويلسون، الرئيس والمدير التنفيذي: "إن هذا الأمر يتعلق بالعميل"، مضيفاً: "الناس يطلبون على نحو متزايد السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، ونحن نرغب في تلبية احتياجات عملائنا الحالية والمستقبلية. فبإمكانك الآن انتقاء واختيار أيهما تتمنى من فولفو".

وسوف تقدم #فولفو_للسيارات مجموعة من السيارات الكهربائية عبر طائفة من طرزها، وهي تضم سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، وسيارات هجين (التي تستخدم بطاريات قابلة للشحن) بالإضافة إلى السيارات الهجين الخفيفة.

كما ستُطلق خمس سيارات كهربائية بالكامل بين العامين 2019 و2021، ثلاث منها سوف تكون من طرز "فولفو"، أما الاثنتان الأخريان فسوف تكونان كهربائيتين بأداء عالٍ من "بولستار"، ذراع "فولفو للسيارات" ذات الأداء العالي. وسوف يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة في وقت لاحق.

وهذه المجموعة المؤلفة من خمس سيارات، سوف يتم إلحاقها برزمة خيارات لمحركات هجين تعمل بالبنزين والديزل، إضافة إلى هجين خفيفة بقوة 48 فولطًا، والتي تمثل واحدة من أوسع عروض السيارات الكهربائية التي يوفرها أي صانع سيارات.

ويعني هذا أنه لن يكون هناك في المستقبل أي من سيارات "فولفو" من دون محرك كهربائي، إذ سوف يتم التخلص من المحركات التي تعمل بنظام الاحتراق الداخلي واستبدالها بأخرى تعمل بواسطة الاحتراق الداخلي مع خيارات المحركات الكهربائية.

من جهة أخرى، أكد سامويلسون "أن هذا الإعلان يشكل نهاية للسيارات التي تعمل بالوقود فقط". وتابع "إن فولفو للسيارات قد أعلنت أنها تخطط لبيع ما مجموعه مليون سيارة كهربائية بحلول العام 2025". وأكد "عندما نعد نفي بوعدنا.. هذه هي الطريقة التي سوف نقوم بها".