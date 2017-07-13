منبه ذكي يتعقب نومك لإيقاظك في الوقت المناسب

تخطط شركة "آبل" لمراقبة أنماط نومك من أجل ضبط أجهزة التنبيه الصباحية، بحيث تحصل فقط على كمية النوم المناسبة.

وقد مُنحت الشركة براءة اختراع توضح بالتفصيل استخدام الأجهزة مثل آيفون وآبل ووتش لتتبع النوم، حيث توسع آبل مجال عملها في علوم النوم، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الاختراع يعتمد على عمل أجهزة التنبيه تلقائيا على أساس "فترة السكون عند بداية النوم"، وذلك باستخدام بيانات النوم التي تم جمعها من قبل الهواتف الذكية.

وباستخدام أجهزة استشعار نبضات القلب بهاتف آيفون وآبل ووتش أو أجهزة قياس معدل التنفس ومعدل الحركة وغيرها، فإن تلك التقنيات تعرف متى يكون المستخدمون نائمين.

وستقوم تلك الأجهزة بإرسال تقرير جودة النوم للمستخدمين، مع إحصاء عدد ساعات الراحة التي كانوا قد حصلوا عليها.

إذا استيقظ المستخدم في الليل، أو ذهب إلى الفراش في وقت متأخر، فإن النظام يقوم تلقائيا بإرجاع عقارب #المنبه إلى الوراء لمنحهم مزيداً من النوم.

كما يتولى النظام أيضا إمداد المستخدمين برسائل تذكير منتظمة للحصول على جدول نومهم، إذا ما أصبح الروتين غير منتظم.

ويمكن تشغيل هذه الخواص الجديدة بنظام التشغيل iOS 11 ، وإصداراته المستقبلية.

كما يمكن للهاتف الذكي تحديد متى ينوي المستخدم أو يحاول الذهاب إلى #النوم من خلال #طقوس_النوم الخاصة به.

وتقول آبل إن أنشطة طقوس النوم هذه تشمل الأشياء التي يقوم المستخدم بها قبل الذهاب إلى النوم، مثل #تنظيف_الأسنان بالفرشاة.

وفي بعض التطبيقات، يمكن للجهاز المحمول تحديد الأنماط المتكررة من وقت طويل أو قصير لبدء مرحلة "سكون ما قبل النوم" وتقديم الاقتراحات التي قد تساعد المستخدم على النوم بشكل أفضل أو تجعله يشعر براحة أكثر.

يذكر أن آبل قامت مؤخراً بعدة أنشطة كبيرة في مجال علوم و #تكنولوجيا النوم.

وفي الشهر الماضي، اشترت الشركة جهاز مراقبة النوم يسمى "بديت Beddit"، والذي يتعلم أنماط نوم المستخدمين، ويربط البيانات بالعادات اليومية، من أجل مساعدة المستخدمين على الحصول على مستوى أفضل من الراحة ليلا.

وسادت تكهنات بأن آبل يمكن أن تضيف بعض أنماط تكنولوجيا تتبع النوم إلى الساعة OS 4، المقرر طرحها في الأسواق في وقت لاحق من هذا العام.