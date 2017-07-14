فيسبوك تخطط لطرح نظارة واقع افتراضي لاسلكية

خططت شركة #فيسبوك في وقت لاحق من هذا العام لكشف النقاب عن نظارة واقع افتراضي لاسلكية جديدة أقل سعراً من نظارتها الحالية Oculus Rift، ويصل سعرها إلى 200 دولار فقط، وتعمل دون ربطها بالهاتف الذكي أو الحاسب، وذلك وفقاً لتقرير جديد يستند إلى مصادر لم يتم الكشف عنها نشرته صحيفة #بلومبرغ، حيث تراهن الشركة على تعميم الواقع الافتراضي بنفس الطريقة التي استعملتها #آبل مع الهواتف الذكية.

وتعمل هذه #النظارة_اللاسلكية على جعل الواقع الافتراضي في متناول الجماهير بشكل أكثر سهولة من قبل، وذلك بعد البداية البطيئة للواقع الافتراضي في العام الماضي، إلا أن المتوقع أن يصل السوق إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2021، وذلك وفقاً لشركة أبحاث السوق Greenlight Insights.

وتتوفر نظارات الواقع الافتراضي في الوقت الحالي بنموذجين هما نظارة منخفضة الثمن تعمل على تحويل #الهواتف_الذكية إلى أجهزة واقع افتراضي مثل نظارة #سامسونغ Gear VR بسعر 130 دولاراً، ونظارة مرتفعة الثمن للألعاب تتصل بأجهزة الحاسب المكتبية يصل ثمنها إلى 1000 دولار مثل Oculus Rift بسعر 400 دولار.

وتحاول فيسبوك سد هذه الفجوة عن طريق نظارتها الجديدة التي تحمل الاسم الرمزي “Pacific”، والتي تباع بسعر يصل إلى 200 دولار ولا تحتاج إلى ربطها بجهاز حاسب أو هاتف ذكي، وفقاً لأشخاص مطلعين على المسألة، مما يجعلها تمثل نموذجاً جديداً تماماً، بحيث إنها موجهة إلى الألعاب الغامرة ومشاهدة مقاطع الفيديو والشبكات الاجتماعية، كما أنها تأتي بحجم أقل من حجم نظارة Rift الحالية وأخف وزناً من نظارة Gear VR.

ولا تخطط شركة Oculus لشحن الجهاز الجديد في عام 2017، ويعتبر مشروعها الجديد مستقلاً وليس بديلاً لنظارة Rift، وتحاول تقريب المستخدمين من الواقع الافتراضي عن طريق توفير نظارة بهذه المواصفات يمكن إخراجها من الحقيبة ومشاهدة الأفلام 360 درجة ضمن رحلة جوية أو لعب ألعاب الواقع الافتراضي بسهولة وسرعة.

وكان مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك قد تحدث في مؤتمر مطوري Oculus في العام الماضي عن جهاز جديد يتواجد بين نظارة Gear VR وRift، كما استعرضت الشركة نموذج سانتا كروز، والذي لا يزال موجوداً حتى الآن ويعمل وفق تقنية التتبع من الداخل إلى الخارج مما يعني انه لا يعتمد على أجهزة استشعار خارجية.

وتشير المعلومات إلى أن فيسبوك تخطط لاستعمال رقائق المحمول Snapdragon من شركة كوالكوم، والتي عرضت هذا العام تكنولوجيا الواقع الافتراضي الخاصة بها اعتماداً على معالج Snapdragon 835، وقامت Oculus هذا الاسبوع بتخفيض سعر النظارة Rift لفترة محدودة من حوالي 600 دولار إلى 400 دولار.