"مايكروسوفت" تعلن وفاة نظام "ويندوز فون"

تخلت "مايكروسوفت" عن نظامها لتشغيل الهواتف الذكية " #ويندوز_فون"، واضعة حدا لسعيها إلى منافسة نظام " #أندرويد " من " #غوغل " و"آي او اس" من "آبل" لتركز بالتالي على نظام "ويندوز 10" وخدمات الحوسبة السحابية.

وفي نهاية 2016، كانت " #مايكروسوفت " قد كشفت في ملاحظة عابرة على موقعها الإلكتروني أنها ستتوقف عن تحديث النسخة الأخيرة من هذا النظام الصادرة سنة 2014 تحت اسم "ويندوز فون 8.1" اعتبارا من 11 تموز/يوليو 2017.

وكانت المجموعة قد أطلقت سنة 2010 هذا النظام الخاص بالهواتف الذكية، لكنها تأخرت كثيرا على الأرجح لتلتحق بركب "آبل" و"غوغل" اللتين تزودان 99% من الهواتف الخلوية في العالم بنظاميهما.

وبحسب مجموعة "آي دي سي" للأبحاث، تمتلك "غوغل" ("أندرويد") 85,1% من الحصص في السوق، في مقابل 14,7 % لـ "آبل" ("آي او اس") والجزء الضئيل المتبقي يعود لـ"ويندوز فون".

ولم ينجح "ويندوز فون" فعلا في استقطاب قاعدة واسعة من المستخدمين، خصوصا بسبب قلة التطبيقات التي تتماشى مع هذا النظام، إذ يفضل المطورون التركيز على "أندرويد" و"آي او اس".

وبالرغم من التوقف عن تحديث "ويندوز فون"، لا تنسحب "مايكروسوفت" تماما من قطاع الهواتف الخلوية، إذ إن نظام التشغيل " #ويندوز 10" الصادر سنة 2015 يتكيف في نسخته للأجهزة المحمولة مع بعض الهواتف الذكية.

نهاية نظام تشغيل

ويقول المحلل باتريك مورهيد (من "مور إنسايتس أند ستراتيجي") إنها "على الأرجح نهاية ويندوز فون 8 لكنها ليست نهاية العروض التي تقدمها مايكروسوفت للأجهزة المحمولة".

وكانت "مايكروسوفت" قد أملت الكثير من قطاع الأجهزة المحمولة واشترت سنة 2013 مجموعة " #نوكيا " الفنلندية في مقابل 7 مليارات دولار لإنعاش وضعها في هذه السوق، غير أنها تكبدت فشلا ذريعا من جراء هذه الصفقة في عهد مديرها السابق ستيف بالمر.

ومنذ أن تبوأ خلفه ساتيا ناديلا زمام الإدارة السنة التالية، راحت "مايكروسوفت" تخفض أنشطتها في مجال الهواتف الذكية لاسيما مع إلغاء آلاف الوظائف فيه.

وكانت المجموعة قد تكلمت سنة 2016 عن "تغير في الاستراتيجية" لتبرير هذه الاقتطاعات.

وفي ظل الأزمة التي تواجه سوق الكمبيوترات التقليدية منذ سنوات، راحت الشركة تنوّع أنشطتها، خصوصا في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والواقع المختلط، شأنها في ذلك شأن مجموعات معلوماتية أخرى.

وكانت "مايكروسوفت" قد كشفت في نيسان/أبريل عن ارتفاع بنسبة 11 % إلى 6,8 مليارات دولار في العائدات الربعية لقسم "الحوسبة الذكية".

ومن المرتقب أن تعلن المجموعة عن نتائجها السنوية في 20 تموز/يوليو.