خرائط غوغل تخبرك بالوقت الأنسب للانطلاق إلى وجهتك

أضافت شركة #غوغل ميزة جديدة إلى #خدمة_الخرائط التابعة لها لا تساعد المستخدم على #معرفة_كيفية_الوصول إلى مكان ما أو كم تستغرق الرحلة فحسب، بل تخبره بالوقت الأنسب للانطلاق إليه.

وتتوفر الميزة الجديدة لمستخدمي #خرائط_غوغل على نظام أندرويد فقط، وهي تظهر حينما يقوم المستخدم بإدخال اسم الجهة التي يقصدها.

وإلى جانب عرض الوقت المقدر والمسافة، يظهر شريط بياني جديد يعرض الوقت النسبي الذي سوف تستغرقه الرحلة موضحًا باللون الأخضر أو الأصفر أو الأحمر للإشارة إلى حالة الحركة المرورية الحالية، بالإضافة إلى الوقت المقدر للوصول في حال خرج المستخدم تمامًا قبل الوقت المقدر للوصول أو بعد عدة ساعات.

يُشار إلى أن ميزة تقدير الوقت الجديدة متاحة الآن لخرائط غوغل على نظام #أندرويد، ولا يُعلم بعد متى تعتزم الشركة إتاحتها لمستخدمي نظام آي أو إس.