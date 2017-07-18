انتظروا مفاجأة نوكيا نهاية هذا الشهر

تستعد شركة #نوكيا لإطلاق هاتفها الذكي الرائد الذي يحمل اسم "نوكيا 8، حيث يترقب العديد من المستهلكين المتحمسين لقرار عودة الشركة لسوق الهواتف الذكية بعد حصول شركة HMD Global على الترخيص الحصري للاسم التجاري لنوكيا إطلاقها جهازا رائدا فعليا يتربع على رأس هواتف الشركة الفنلندية.

وكانت التوقعات تشير إلى أن الاسم المقترح للهاتف الرائد هو Nokia 9، إلا أن العديد من التقارير الصادرة أخيراً بما فيها تقرير جديد صدر اليوم عن موقع venturebeat التقني يوضح أن الهاتف هو Nokia 8، ويشير التقرير إلى أن شركة HMD Global سوف تطلق هاتف Nokia 8 في 31 يوليو/تموز الحالي، بحيث يحتوي الهاتف على كاميرا مزدوجة.

ويعتمد الهاتف الجديد في تصميمه على الهواتف الأخرى التي أطلقتها الشركة منذ عودة الاسم التجاري لنوكيا Nokia 3 وNokia 5 وNokia 6، ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الشكل التصميمي للهاتف، حيث ظهر سابقاً بشكل مسرب في مقطع فيديو ترويجي ظهر في شهر مايو/أيار الماضي، إلا أن العديد من التفاصيل لم تكن واضحة.

ويعمل الهاتف بواسطة النسخة 7.1.1 نوغا من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة #أندرويد، وقد ظهر أخيراً ضمن قاعدة بيانات لجنة الاتصالات الفيدرالية تحت اسم النموذج TA-1012، ووفقاً لتطبيقات قياس مختلفة يحتوي الهاتف على شاشة عرض بقياس 5.3 إنش مع بدقة 2560×1440 بيكسل إلى جانب أحدث معالجات شركة كوالكوم Snapdragon 835.

ويضيف التقرير أن الهاتف قد يحتوي على 4 أو 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 64 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابيكسل بعدسة من شركة كارل زايس، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل لالتقاط الصور الشخصية سيلفي، حيث وقعت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر شراكة مع كارل زايس الألمانية.

ويمتلك الهاتف تصميم رياضي بحواف جانبية رقيقة إلى جانب منفذ USB من نوع C ومكبرات صوت مزدوجة في الجهة السلفية من الهاتف الذكي، كما تميل المعلومات إلى إمكانية احتواء الجهاز على ميزة الماسح الضوئي لقزحية العين، ويتوقع أن يكون مقاوماً للمياه والغبار عبر دعمه لمعيار IP68، وأن يدعم وجود فتحتي سيم Dual SIM، جنباً إلى جنب مع ميزة قارئ بصمات الأصابع.