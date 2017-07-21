قريباً.. سافر بين نيويورك وواشنطن بنصف ساعة فقط

أعلن المستثمر ايلون ماسك، أن مشروع القطار فائق السرعة الذي سيربط نيويورك بواشنطن في 29 دقيقة فقط نال موافقة شفوية من الحكومة، مبدياً "التفاؤل" إزاء إمكان التوصل "سريعاً" إلى اتفاق رسمي.

وأشار رجل الأعمال ومؤسس مجموعة #تيسلا وشركة "سبايس إكس" في تغريدة عبر تويتر إلى منح الموافقة لشركة "بورينغ كومباني" المتخصصة في حفر الأنفاق والتي أنشأها هو أيضاً.

وكتب الملياردير "تلقيت للتو الموافقة الشفوية من الحكومة لمشروع (بورينغ كومباني) لإنشاء قطار هايبرلوب تحت الأرض بين نيويورك وفيلادلفيا وبالتيمور وواشنطن في 29 دقيقة".

وتبعد نيويورك عن واشنطن حوالي 330 كيلومتراً.

واتصلت وكالة فرانس برس بوزارة النقل الأميركية التي أحالتها إلى متحدث باسم البيت الأبيض، غير أن الأخير لم يؤكد هذا الاتفاق.

وقال المتحدث "أجرينا محادثات واعدة" و"نحن مصممون على القيام بمشاريع تغييرية للبنى التحتية، ونظن أن الحلول الأفضل تأتي في أحيان كثيرة من الإبداع والطاقة في القطاع الخاص".

ولم ترد شركة "بورينغ كومباني" على أسئلة وكالة فرانس برس.