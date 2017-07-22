حين تكون الشركة صاحبة "التسريبات" عن هاتفها الجديد

نشرت شركة نوكيا بالخطأ صوراً لهاتفها الذكي الرائد المرتقب "نوكيا 8"، على أحد مواقعها الإلكترونية، وذلك قبل أن تحذف الصفحة سريعاً، ولكن هناك من تمكن من الاحتفاظ بها.

ويمثل "نوكيا 8"، الذي تصنعه شركة "إتش إم دي غلوبال" الفلندية، أقوى الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، ويُنتظر أن يلعب دوراً كبيراً في إعادة علامة نوكيا التجارية إلى سوق الهواتف الذكية.

وكانت نوكيا، التي هيمنت على سوق الهواتف المحمولة خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، قد خرجت من السوق بعد ظهور وهيمنة الهواتف الذكية من شركات مثل سامسونغ وآبل، ما اضطرها لبيع هذا القطاع لشركة مايكروسوفت في العام 2014 مقابل نحو 7.2 مليار دولار.

وفي العام الماضي، أعلنت الشركة الفلندية أن علامتها التجارية ستعود إلى سوق الهواتف المحمولة، ولكن هذه المرة من بوابة نظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد إتمام صفقة الترخيص مع مواطنتها "إتش إم دي جلوبال".

ومنذئذ أطلقت "إتش إم دي غلوبال" ونوكيا عدداً من الهواتف الذكية التقليدية وأخرى ذكية، بما في ذلك نوكيا 3 ونوكيا 5 ونوكيا 6، ولكنها جميعًا كانت تنتمي إلى الفئة المتوسطة أو المنخفضة، في حين يُنتظر من الشركتين إطلاق هاتف ذكي بمواصفات قوية يكون على قدر المنافسة، مع هواتف مثل غالاكسي إس8، وإل جي جي6، وغوغل بكسل.

وفيما يتعلق بمواصفات نوكيا 8، يُشاع أنه سيقدم شاشة بقياس 5.3 بوصة وبدقة 2560×1440 بكسل، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 أو 6 غيغابايتات، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل، ومعالجاً من نوع كوالكوم سنابدراجون 835.

ومع هذه المواصفات، يُشاع أيضاً أن الهاتف سوف يتوفر بسعر يعادل 675 دولاراً أميركياً، هذا ويُنتظر الإعلان عن الهاتف رسميًا يوم 31 تموز/يوليو الجاري.