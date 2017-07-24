تنزيل تطبيقات فايرفوكس على أندرويد تجاوز المليون

أعلنت مؤسسة #موزيلا عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق فايرفوكس فوكس Firefox Focus لنظام التشغيل #أندرويد، وذلك احتفالًا ببلوغ عدد تنزيلات التطبيق أكثر من مليون بعد أقل من شهر على إطلاقه.

وكانت موزيلا قد جلب تطبيق التصفح الآمن إلى نظام #أندرويد من غوغل يوم 20 حزيران/يونيو الماضي، وذلك استمرارًا لمساعيها الرامية إلى تزويد المستخدمين بالمزيد من خيارات الخصوصية أثناء تصفح الإنترنت.

وقالت المؤسسة، المطورة لمتصفح الويب الشهير فايرفوكس، إن متصفح فايرفوكس فوكس، الذي أطلقته في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لنظام آي أو إس المشغل لأجهزة آبل المحمولة، متصفح خاص مجاني وسريع وسهل الاستخدام.

وأضافت موزيلا في منشور على مدونتها أنه وعلى غرار نسخة آيفون وآيباد، يوفر متصفح فايرفوكس فوكس لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد إمكانية تصفح الإنترنت دون ترك أي أثر، خاصة عند البحث عن معلومات حساسة، إذ يتيح لهم تصفح الويب بلا تبويبات، ولا قوائم، ولا نوافذ منبثقة، مع القدرة على إزالة وحذف جلسات التصفح بنقرة واحدة.

وأوضحت المؤسسة غير الربحية أن التطبيق الجديد يتيح للمستخدمين المزيد من السيطرة على تجربة الويب على #الأجهزة_المحمولة، إذ يوفر لهم إمكانية التحكم بخصوصيتهم من خلال السماح لهم بمنع أنواع مختلفة وعديدة من الأكواد التي تتبعهم على الويب، مثل تلك المستخدمة للإعلانات، والتحليلات، ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويمنع #فايرفوكس فوكس نفس أكواد التتبع التي تمنعها ميزة التصفح الخاص Private Browsing مع خاصية الحماية من التتبع Tracking Protection المتوفرة على متصفح فايرفوكس لأنظمة ويندوز، وماك، ولينكس، وأندرويد، والقائمة على قائمة المنع الخاصة بشركة ديسكونكت Disconnect.

ويعني ذلك أن التطبيق لن يمنع تلك الإعلانات التي لا تتبع المستخدم، إذ تختص شركة Disconnect في جعل امتدادات متصفحات الويب تركز على منع أكواد التتبع، وهي مفتوحة المصدر، أي أنه يمكن للجميع الاطلاع على قائمتها.

وأضافت المؤسسة أن المتصفح يوفر للمستخدمين تصفحًا أسرع، نظرًا لكون السبب وراء بطء صفحات الويب على الأجهزة المحمولة هي التقنية المستخدمة لتتبع المستخدمين، الأمر الذي يمنعه “فايرفوكس فوكس” عن طريق منع أكواد التتبع.

يُذكر أن نسخة أندرويد من تطبيق فايرفوكس فوكس تمتاز عن نسخة آي أو إس ببعض المزايا، مثل عداد تتبع الإعلانات الذي يُظهر عدد الإعلانات التي مُنع بحسب كل موقع، بالإضافة إلى إمكانية تعطيل مانع التتبع، وذلك بالنسبة للمواقع التي تعتمد بالدرجة الأولى على أكواد التتبع، والتي يؤدي منعها إلى حدوث مشكلة في تحميل المواقع. وأخيرًا ميزة الإشعارات التي تتيح حذف سجل التصفح حينما يعمل التطبيق في الخلفية.

وفيما يتعلق بالمزايا الجديدة، قالت المؤسسة في منشور على مدونتها إنها تتضمن إمكانية عرض الفيديوهات على كامل الشاشة، بالإضافة إلى دعم التنزيلات، وأخيرًا تحديث ميزة الإشعارات.

ويمكن لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي، وكذلك يمكن لمستخدمي نظام آي أو إس تنزيله من متجر آب ستور.