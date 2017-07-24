سامسونغ تطلق هاتفها الجديد Galaxy J7 Nxt

أطلقت شركة #سامسونغ هاتفا ذكيا جديدا باسم #غالاكسي جي7 نكست Galaxy J7 Nxt، والذي يأتي كنسخة محدثة عن هاتفها الذكي "غالاكسي جي7" Galaxy J7 الذي أطلقته في عام 2015.

ويقدم "غالاكسي جي7 نكست" الجديد، الذي يندرج تحت فئة الهواتف منخفضة المواصفات، شاشة "سوبر أمولد" Super AMOLED بقياس 5.5 بوصة وبدقة 1280×720 بكسل.

كما يقدم #الهاتف، الذي يأتي بسماكة 7.6 ميليمتر ويزن 170 غرامًا، ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 2 غيغابايت، و 16 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة حتى 256 غيغابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية "مايكرو إس دي" microSD.

ويضم "غالاكسي جي7 نكست" معالجًا ثماني النوى بتردد 1.6 غيغاهرتز، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3,000 ميلي أمبير/ساعة. وهو يدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE.

ويملك الهاتف، الذي يعمل بالإصدار 7.0 "نوجا" من نظام التشغيل #أندرويد، كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل مع تقنية التركيز التلقائي، إلى جانب #كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل. وتأتي كلتا الكاميراتين مع فلاش.

يذكر أن الهاتف يتوفر حاليًا في الهند باللونين الأسود والذهبي، وبسعر يعادل 180 دولارا أميركيا.