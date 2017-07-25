"مايكروسوفت" تؤكد.. برنامج "الرسام" لن "يموت"

أكدت شركة مايكروسوفت أن برنامج الرسام الذي توفره منذ أكثر من 32 سنة على نظام التشغيل #ويندوز "لن يموت"، وذلك بعد موجة من الاستياء اجتاحت الإنترنت خلال الأيام القليلة الماضية عقب خبر إعلان "وفاته" قريبا.

وكانت عملاق البرمجيات الأميركية قد أعلنت قبل أيام، عبر منشور، أن برنامج MSPaint.exe سوف يُحدد كـ"مهمل" في التحديث الكبير القادم لنظام #ويندوز_10 في خريف العام الحالي، ما يعني أن برنامج الرسام "لن يُشمل في التطوير النشط، وقد يُحذف في الإصدارات المستقبلية".

ولكن مايكروسوفت حدثت المنشور لتؤكد أن برنامج #الرسام بنسخته التقليدية سيكون متاحا عبر "متجر ويندوز"، في حين أن الوظائف الأساسية التي يوفرها سوف تكون متاحة عبر تطبيق الرسام ثلاثي الأبعاد Paint 3D الجديد.

وقال ميغان سوندرز، المدير العام لقسم 3D في #مايكروسوفت: "اليوم، شهدنا تدفقا لا يصدق من الدعم والحنين حيال "رسام مايكروسوفت"..وُجد "رسام مايكروسوفت" ليبقى، ولكنه سوف يتخذ منزلاً جديداً قريباً، في متجر ويندوز، حيث سيكون متاحاً مجاناً".

يذكر أن خبر إعلان "وفاة" برنامج الرسام أدى إلى موجة من الاستياء وأثار مشاعر الحنين إلى الماضي، لأنه كان جزءاً مهماً من نظام ويندوز منذ أول إصدار له في عام 1985.

وبما أن #برنامج_الرسام لم يُحدد كـ"محذوف" في مقالات الدعم من مايكروسوفت، فهذا يعني أنه سيُعامل مثل "إنترنت إكسبلورر" في تحديث "ويندوز 10" القادم، الذي يحمل اسم "تحديث المبدعين الخريفي لويندوز 10". أي أنه سوف يبقى جزءاً من نظام "ويندوز 10"، ولكن "مايكروسوفت" سوف تدفع المستخدمين وتشجعهم على استخدام برنامج "الرسام ثلاثي الأبعاد" الجديد عوضاً عنه.