"فيسبوك" تستعد لإطلاق مساعدها الصوتي المنزلي

تستعد شركة #فيسبوك لإطلاق جهاز المساعد الصوتي المنزلي الذكي الخاص بها، والذي سوف يشتمل أيضاً على شاشة تعمل باللمس من قياس 15 إنش، وذلك وفقاً لتقرير جديد نشره الموقع التقني التايواني DigiTimes.

وترغب جميع شركات التقنية الكبرى رسمياً بتصنيع جهاز المساعد الصوتي المنزلي الذكي الخاص بها، ويبدو أن فيسبوك أحدث تلك الشركات، وتأتي هذه المعلومات من قارة آسيا، حيث يتم تصنيع الكثير من الأجهزة الخاصة بشركات وادي السيليكون الأميركية.

ويعتبر هذا الجهاز الجديد، في حال صدقت مصادر التقرير، منافساً مباشراً لجهاز أمازون الصوتي المنزلي الذكي Echo Show، وهو الجهاز الذي يجمع بين إمكانية التعرف على الصوت ووظائف مكبر الصوت الموجودة في جهاز Echo الأصلي مع شاشة تعمل باللمس من قياس 7 إنش.

ويدعي التقرير أن جهاز المنزل الذي قد جرى تصميمه في مختبرات القسم السري لدى فيسبوك المسمى Building 8، وسوف يتم تصنيعه من قبل شركة بيغاترون تيكنولوجي Pegatron Technology، وهي واحدة من شركاء #آبل في تصنيع أجهزة #آيفون في السنوات الأخيرة، ووفقاً للمصدر فإن الجهاز سوف يستعمل شاشة عرض من شركة إل جي LG Display.

ويبدو أن فيسبوك تحاول القفز فوق مفهوم أجهزة المساعد الصوتي التقليدية مثل Amazon Echo وHomePod من آبل وGoogle Home من غوغل والانتقال بشكل مباشر إلى مفهوم مكبر الصوت المتكامل مع شاشة عرض، مما قد يوضح أهدف الشركة المستقبلية بشكل أكبر.

وتهدف فيسبوك إلى زيادة تعزيز مكانة الفيديو وأدوات البث المباشر، فضلاً عن طموحاتها حول إنشاء محتوى فيديوي أصلي، وهو ما يمكن تحقيقه وتقويته عبر جهاز المنزل الصوتي الذكي الأمثل من الشركة.

وتعتبر المشكلة الأساسية بالنسبة لفيسبوك مع مثل هذه الأجهزة هي مسألة الخصوصية، حيث إن شركات مثل غوغل ومايكروسوفت وآبل وأمازون تمتلك سجلات تتبع متفاوتة من حيث الخصوصية، إلا أن فيسبوك على وجه الخصوص قد تكون العلامة التجارية التي قد لا يمكن التفكير فيها عند الحديث عن شركة يمكن الوثوق بها لوضع ميكروفون ضمن المنزل.

ويشير التقرير إلى أن الشركة سوف تكشف النقاب عن الجهاز الجديد في وقت ما خلال الربع الأول من عام 2018، على أن يركز الجهاز، المصنع مع هيكل من سبائك المغنيسيوم والألمنيوم، بشكل أكبر على عرض الصور والفيديوهات بدلاً من التعرف على الصوت.