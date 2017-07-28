مايكروسوفت تربط أجهزة أندرويد بحواسيب ويندوز

كشفت شركة مايكروسوفت عن نسخة المعاينة الأحدث لأجهزة #الحواسيب من نظامها التشغيلي ويندوز 10 لمستخدمي برنامج ويندوز إنسايدر Windows Insider، والتي تتضمن ميزة جديدة موجهة لمستخدمي أندرويد، بحيث تسمح لهم باختبار تطبيق Microsoft Apps الجديد الذي يربط الهاتف بجهاز الحاسب.

يذكر أن برنامج ويندوز إنسايدر Windows Insider يتيح لمشتركيه الاستفادة من الميزات التجريبية الجديدة قبل نشرها ووصولها إلى بقية الأجهزة عبر النسخ المستقرة، وتتابع شركة مايكروسوفت إصدارها لنسخ المعاينة المتلاحقة من نظام التشغيل ويندوز 10، والذي تعتبره خدمة أكثر من كونه نظام تشغيل نهائيا بما يسمح لها بمتابعة إضافة التحسينات والتغييرات.

وتحمل النسخة الجديدة لأجهزة الحواسيب الشخصية رقم البناء 16251، وكانت شركة مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام قد كشفت لأول مرة عن خططها لجلب مستخدمي #أندرويد وآي أو إس وجعلهم أقرب إلى ويندوز 10، وهي تسمح الآن للمستخدمين باختبار الميزات الجديدة.

وتخطط الشركة لتوسيع الدعم ليشمل مستخدمي أجهزة آي أو إس، إلا أنها لم تكشف عن الموعد المحدد لحصولهم على الميزات المماثلة، وتسمح ميزة الربط بتوفير ميزات جديدة للأجهزة عبر مختلف المنصات، بما في ذلك إمكانية مشاركة رابط من الجهاز المحمول مباشرةً إلى جهاز الحاسب الذي يعمل بواسطة نظام التشغيل ويندوز 10، والقدرة على ربط الهاتف بجهاز الحاسب من أجل تصفح شبكة الإنترنت عبر مختلف المنصات.

تطبيقات تبادل المحتوى

وتعتبر هذه الميزة الأولى من ضمن مجموعة من المميزات التي تخطط شركة #مايكروسوفت لتوفيرها ضمن نظام #ويندوز 10 لمستخدمي أندرويد وآي أو إس، حيث تنوي الشركة مستقبلاً السماح للتطبيقات بتبادل المحتوى مباشرة من وإلى أجهزة الحواسيب، جنباً إلى جنب مع القدرة على نسخ ولصق المحتوى من الحافظة العالمية.

وتحاول مايكروسوفت السماح للمنصات الثلاث المتمثلة بأندرويد وآي أو إس والنسخة المحمولة من ويندوز بالعمل بشكل متكامل، وينبغي على الراغبين بالتجربة تحميل أداة تطبيقات مايكروسوفت Microsoft Apps الجديدة إلى الهاتف الذكي ومن ثم ربط الهاتف مع الحاسب عن طريق تطبيق إعدادات ويندوز 10.

وعملت الشركة في نسخة المعاينة الجديدة على تعزيز مساعدها الصوتي #كورتانا، حيث أصبح بإمكان المستخدمين عرض نتائج المساعد الصوتي كورتانا ضمن جهاز المساعد الرقمي، وبدون الحاجة إلى تشغيل متصفح الويب، وتعمل هذه الميزة مع الأفلام وأسعار الأسهم وأحوال الطقس ومعلومات الرحلات الجوية وعمليات البحث الأخرى ذات الإجابات السريعة.