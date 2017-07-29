خدمة فيسبوك التلفزيونية قادمة منتصف أغسطس

تعتزم شركة فيسبوك إطلاق خدمتها التلفزيونية المرتقبة في منتصف شهر آب/أغسطس المقبل، وذلك بعد عدة بدايات زائفة، وفق ما أفادت وكالة بلومبرغ الإخبارية نقلًا عن مصادر مطلعة.

ونقلت بلومبرغ، الأربعاء عن مصادرها، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن #فيسبوك طلبت من شركائها تقديم الحلقات الأولى من عروضهم. وأضافت أن بعضهم قاموا بالفعل بإنهاء عروض قصيرة غير مكلفة. كما مولت الشركة عروضا أخرى مكلفة على نمط العروض التلفزيونية سوف تُذاع على موقعها في وقت لاحق.

ووفقًا لمصادر الوكالة، فإن فيسبوك كانت تتوقع في الأصل أن يكون مشروعها جاهزًا قبل شهر من الآن، ولكن الأمر استغرق أطول مما هو متوقع، ثم إن مزيدًا من التأخير قد يحدث.

يذكر أن #العروض_التلفزيونية سوف تُعرض عبر شبكتها الاجتماعية ضمن قسم منفصل عن صفحة "آخر الأخبار"، ويُتوقع أن تسهم هذه الخدمة في أن تجذب فيسبوك 70 مليار دولار أميركي من #عائدات سوق #الإعلان_التلفزيوني.

وحسب بلومبرغ، فإن قسم الفيديو الجديد سيوفر لأكثر من ملياري مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي خليطًا من المحتوى محدد السيناريو أو الذي يُعده مستخدمون، وتسعى فيسبوك من خلاله إلى تقديم خدمة تتفوق على يوتيوب، ولكنه لن ينافس خدمات الفيديو حسب الطلب، مثل #نتفليكس، وشو تايم وإتش بي أو.