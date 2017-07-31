هكذا عرفوا من "آبل" مواصفات آيفون 8 الجديد

أظهرت تفاصيل اكتشفت في البرنامج الثابت Firmware لجهاز المساعدة المنزلي من آبل، "هوم بود" أن هاتف آيفون القادم سوف يأتي مع تصميم عديم الحواف حول الشاشة، إضافة إلى إمكانية فتح القفل عن طريق التعرف على الوجه.

وقال مطورون غاصوا في أعماق الشيفرة المصدرية لجهاز "هوم بود" التي أطلقتها آبل إنهم وجدوا ما يدل على أن آيفون 8 سوف يأتي مع ميزة لفتح القفل عن طريق تقنية التعرف على الوجه القائمة على الأشعة تحت الحمراء، ما يلغي الحاجة إلى إدخال كلمة مرور أو إلى بصمة الأصابع، إضافة إلى أن الشاشة سوف تغطي كامل واجهته.

وكانت شركة آبل قد أطلقت الشيفرة المصدرية لمساعدها المنزلي، الذي من المقرر طرحه في وقت لاحق من العام الحالي، للمطورين في الأسبوع الماضي. وقد حوت على معلومات تتعلق بأجهزة أخرى، بما في ذلك هاتف آيفون القادم.

وتضمنت الشيفرة المصدرية معلومات عن جهاز يحمل الاسم الرمزي "دي 2222" والذي قال المطوران ستيف ثروتون، وسميث وجولهرم رامبو إنه الإصدار القادم من هاتف آيفون، الذي يُتوقع أن يُطلق عليه اسم آيفون 8 وآيفون 10 أو آيفون إكس، ويُنتظر أن يُعلن عنه مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال المطوران إن آبل أطلقت على تقنية التعرف على الوجه الجديدة الاسم الرمزي "بيرل آي دي"، كما قالوا إن هناك معلومات عنها ضمن البرنامج الثابت لهوم بود، والذي يحتوي على تفاصيل الإصدار الحادي عشر التالي من نظام التشغيل آي أو إس الذي من المقرر إطلاقه لعموم المستخدمين في وقت لاحق من العام الحالي.

وعثر المطوران على أيقونة للهاتف "دي 22" تكشف عن هاتف ذكي بدون زر "الرئيسية" وشاشة تغطيه بالكامل، بالإضافة إلى جزء صغير مقتطع من أعلى الهاتف، وذلك على نحو يشبه إلى حد كبير التسريبات المتعلقة بتصميم هاتف آيفون القادم.