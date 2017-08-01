شاهد هاتف غالاكسي نوت 8 قبل 3 أسابيع من إصداره

نشر إيفان بلاس، صاحب #التسريبات الشهير على موقع التدوين المصغر تويتر، صورةً قال إنها لهاتف شركة #سامسونغ المرتقب، #غالاكسي_ نوت8، الذي من المقرر الإعلان عنه في وقت لاحق من شهر آب/أغسطس الجاري.

وأظهرت الصورة التي نشرها بلاس، صاحب حساب evleaks@المعروف بتسريباته الدقيقة، هاتفًا يشبه إلى حد كبير #هاتف سامسونغ الرائد للعام الحالي، غالاكسي إس 8، والذي #طرحته_في_الأسواق في شهر نيسان/أبريل الماضي.

وأرفق بلاس الصورة مع عبارة سامسونغ غالاكسي نوت8 (باللون الأسود – سواد منتصف الليل). ولم يتطرق في تغريدته إلى أي #تفاصيل أخرى تتعلق بالهاتف، مثل #المواصفات وغيرها.

وتعتزم شركة سامسونغ إقامة حدث خاص يوم 23 آب/أغسطس الجاري في مدينة نيويورك الأميركية، ويُنتظر أن تعلن خلال الحدث عن الإصدار القادم من سلسلة هواتفها اللوحية، غالاكسي نوت8، التي تمتاز بأنها تركيز على الوسائط المتعددة وتأتي مع #قلم_إلكتروني.

وفيما يتعلق بالمواصفات، تتحدث التسريبات أنه سوف يأتي مع شاشة بقياس 6.3 بوص مع نسبة بعدية قدرها 9:18.5، وذلك على غرار هاتف غالاكسي إس8، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 6 غيغابايتات، و 64 أو 128 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة.

ويُشاع أيضا أن الجهاز سوف يأتي مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل لكل كاميرا مع مثبت صورة بصري، وميزة التركيز التلقائي الطوري، وتقريب بصري 3x، وفلاش مزدوج، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل.

وبالنسبة للمواصفات الأخرى، سوف يأتي الهاتف مع حساس لبصمات الأصابع على ظهره بجانب الكاميرا، إضافة إلى ميزة ماسح قزحية العين، بالإضافة إلى منفذ "يو إس بي-سي" USB-C.