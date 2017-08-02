أمازون تسحب هواتف BLU بسبب مخاوف التجسس

أوقفت شركة التجارة الإلكترونية أمازون Amazon بيعها لهواتف الشركة الأميركية #بلو BLU، والتي تتخذ من #ميامي مقراً لها، وهي الشريك السابق في برنامج Prime للهواتف الحصرية من أمازون، وذلك تبعاً لمخاوف متعلقة بالتجسس على المستخدمين، وقرار سحب #الهاتف يجعل الخيارات المتعلقة بهواتف #أندرويد منخفضة التكلفة أقل ضمن شركة التجارة الإلكترونية.

وقالت أمازون في بيان: "لقد علمنا مؤخراً عن قضايا أمنية محتملة متعلقة ببعض هواتف شركة بلو BLU، والتي يباع بعضها عبر موقعنا للتجارة الإلكترونية Amazon.com، ولأن أمن وخصوصية عملائنا يحتلان أهمية قصوى لدينا، فقد جرى إيقاف بيع جميع طرازات هواتف بلو وجعلها غير متوفرة للشراء عبر Amazon.com حتى يتم حل المشكلة".

وقد تكرر هذا الأمر في العام الماضي أيضاً وتحديداً في شهر ديسمبر/كانون الأول، حيث سحبت أمازون من موقعها أجهزة أندرويد منخفضة التكلفة المصنعة من قبل شركة بلو Blu، وذلك بعد ظهور تقارير تفيد باكتشاف باحثين أمنيين من شركة Kryptowire وجود تطبيق أساسي ضمن البرمجيات الثابتة يدعى Adups.

ويعمل تطبيق Adups على إرسال الرسائل النصية الخاصة بالمستخدمين إلى خادم في الصين، وأرسلت شركة BLU لاحقاً تحديثا لمنع البرنامج من إرسال التفاصيل والمعلومات إلى الخادم الصيني، ووقعت عقداً مع شركة Kryptowire بحيث تكون الشركة الأمنية المسؤولة عن مراقبة هواتفها خلال العام المقبل للتأكد من أن كل شيء على ما يرام.

وكشفت الشركة الأمنية Kryptowire، خلال مؤتمر القبعات السود الأمني في الأسبوع الماضي، أن العديد من هواتف شركة بلو، بما في ذلك هاتفها الأكثر مبيعاً Blu Advance 5.0، لا تزال تحتوي على برامج التجسس التي أنشأتها شركة أودبس Adups للتقنية الواقع مقرها في شنغهاي.

وقابلت شركة بلو تلك التصريحات بالرفض، وأنكرت وجود #برمجيات_تجسس أو برمجيات خبيثة أو أي برامج سرية ضمن هواتفها، وأضافت أن لديها العديد من السياسات التي تأخذ خصوصية العملاء وأمنهم على محمل الجد، وأكدت أنه لم يكن هناك أي خرق أو مشكلة من أي نوع مع أي من أجهزة هواتفها الذكية.

وأضافت الشركة التي تتخذ من ميامي مقراً لها أنها عالجت تلك المشكلة بسرعة كبيرة خلال العام الماضي، وأن #أمازون أخذت علماً بتطبيق أدوبس والتطبيقات الأخرى على أجهزتها ووافقت على أنها لا تشكل مخاطر أمنية أو مخاطر تتعلق بالخصوصية.

وتابعت بلو في بيانها: "بعد مرور عام تقريباً فإن أجهزتنا لا تزال تتصرف بنفس الطريقة من حيث جمع البيانات القياسية والأساسية، والتي لا تشكل أي خطر على أمن وخصوصية المستخدمين، ولا يوجد هناك أي سلوك جديد أو تغيير جديد في أي من أجهزتنا يدعو لإثارة أي قلق، ونحن نتوقع أن تفهم أمازون ذلك وأن تعيد بيع أجهزتنا بسرعة".

بينما تشير شركة الأمن والحماية Kryptowire إلى أن برنامج أدوبس Adups ما زال يرسل المعلومات بشكل هادئ من هواتف بلو إلى خادم في شنغهاي دون إعلام المستخدمين، وأن الشركة عملت على تغير ذلك التطبيق والتطبيقات المتعلقة به بإصدارات محسنة.

وعرضت Kryptowire التفاصيل التقنية والأدلة الجنائية الخاصة بالنتائج التي توصلت إليها خلال المؤتمر الأمني القبعات السود، وهو أحد أكبر المؤتمرات الأمنية في العالم، وكشفت عن تلك التفاصيل أمام جمهور من كبار خبراء الأمن في العالم.