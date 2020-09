موتورولا تطلق هاتفي G5S Plus وG5S

كشفت شركة تصنيع الهواتف #موتورولا التابعة للشركة الصينية #لينوفو النقاب عن هواتفها الجديدة المسماة Moto G5S Plus وMoto G5S، ويعتبر G5S Plus أكبر من هاتف G5 Plus إلى جانب امتلاكه لمواد تصنيع ذات جودة أعلى وقدرات تصوير محسنة، كما أنه يعتبر ترقية لهاتف Moto G5 الذي أعلنت عنه في شهر فبراير/شباط.

ويتميز هاتف Moto G5S بتصميم يقدم هيكلا معدنيا بدلاً من الغطاء الخلفي المعدني على Moto G5، و #شاشة بقياس 5.2 إنش بدقة 1080×1920 بيكسل بدلاً من قياس 5 إنشات في هاتف G5، مع #معالج Snapdragon 430 ثماني الأنوية من شركة كوالكوم بتردد 1.4 غيغاهيرتز، وكاميرا خلفية بدقة 16 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل مع عدسة واسعة الزاوية وفلاش ليد، وبطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3000 ميلي أمبير بدلاً من سعة 2800 ميلي أمبير على هاتف G5.

وتعتبر هذه المواصفات محسنة بشكل كبير بالمقارنة مع النسخ السابقة، ولم تذكر الشركة ضمن بيانها الصحافي السعة المتعلقة بذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين الداخلية للجهاز، ما قد يدعو للتفكير أنها قد تكون مشابهة للجيل السابق من الهاتف، أي 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و32 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، وهي مواصفات قد تتغير تبعاً للتوافر الإقليمي للهاتف، وحصل الجهاز على إمكانية التعرف على الإيماءات من خلال جهاز استشعار بصمات الأصابع.

بينما يأتي هاتف G5S Plus بهيكل معدني، وشاشة من قياس 5.5 إنش بدقة 1080×1920 بيكسل بدلاً من قياس 5.2 إنش على هاتف G5 Plus، وهي لم تتغير منذ هاتف G5 Plus، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل لكل عدسة ذات وضع عمودي، وكاميرا أمامية واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابيكسل مع عدسة واسعة الزاوية وفلاش ليد، وبطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3000 ميلي أمبير، وهي نفس السعة التي كان يمتلكها الإصدار السابق من الهاتف، مع معالج Snapdragon 625 من شركة كوالكوم.

ويجري تسويق جهاز G5S Plus على شكل إصدارين مختلفين، يوفر الأول 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 32 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، بينما يوفر الإصدار الثاني سعة 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، وذلك تبعاً للتوافر الإقليمي للهاتف، جنباً إلى جنب مع وجود منفذ لبطاقة MicroSD، ويدعم الهاتف إمكانية التعرف على الإيماءات من خلال جهاز استشعار بصمات الأصابع.

وتتوفر هواتف Moto G5S وMoto G5S Plus الجديدة ابتداءً من هذا الشهر في جميع أنحاء العالم، بينما سيضطر مستخدمو الولايات المتحدة إلى الانتظار حتى الخريف لوصول الهواتف إلى السوق، ويبدأ سعر هاتف G5S من حوالي 294 دولارا أميركيا، في حين يبدأ سعر هاتف موتو G5S Plus من حوالي 353 دولارا أميركيا.