فيسبوك تسير على خطى غوغل بتعديل خلاصة الأخبار

تسير شركة التواصل الاجتماعي #فيسبوك على خطى شركة #غوغل من حيث العمل على تعديل خوارزمية خلاصة الأخبار لديها في سبيل عرض المزيد من القصص التي يجري تحميلها بسرعة على الأجهزة المحمولة والتقليل من عرض القصص التي قد تستغرق وقتاً أطول للتحميل، على أن يتم طرح التحديث الجديد بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة.

وتواصل المنصة مع مرور السنين إدخال العديد من التغييرات على خوارزمية خلاصة الأخبار، وأمضت غوغل السنوات القليلة الماضية في البحث عن أفضل الطرق لتحسين تجربة البحث عبر الأجهزة المحمولة، وكشفت الشركة النقاب عن مشروعها مفتوح المصدر للصفحات المحمولة (AMP) في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وعملت غوغل لاحقاً على نشر مشروعها بشكل أكبر وزيادة خصائصه المختلفة لجعله أسرع بشكل أكبر، وكان المشروع ناجحاً جداً حتى إن المقالات الفورية على فيسبوك تبنت مشروع AMP، وتحاول منصة التواصل الاجتماعي حالياً قول الشيء الذي واصلت غوغل قوله على مدى السنوات الماضية.

وتعمل فيسبوك على جلب القصص بشكل مسبق عن طريق تحميل المحتوى المحمول قبل أن ينقر الشخص على الوصلة، وذلك لمساعدة أولئك الذين يتصفحونها من خلال اتصالات شبكية بطيئة أو سيئة، وتتوقع المنصة أن معظم الصفحات لن تلاحظ أي تغييرات مهمة في انتشارها ضمن خلاصة الأخبار، إلا أنها حذرت الصفحات البطيئة بشكل خاص من أنها قد تشهد تراجعاً في الزيارات المحالة إليها.