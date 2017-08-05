إذا كنت من مستخدمي "ماك".. فعليك بتثبيت 6 تطبيقات مفيدة

إن كنت قد انتقلت مؤخراً لاستخدام نظام #ماك من شركة #آبل، فربما يجب عليك التفكير بتثبيت بعض التطبيقات الأساسية والمفيدة التي تساعدك على إنجاز المهام المتنوعة على حاسبك المحمول بمرونة عالية.

وفيما يلي 6 تطبيقات مجانية ومفيدة يجب على أي مستخدم لنظام "ماك" تثبيتها:

1 - تطبيق Pocket

يعتبر تطبيق Pocket أحد أكثر #تطبيقات #الهواتف_الذكية شعبية، وتمتد شعبية التطبيق إلى النسخة الخاصة بنظام ماك والتي توفر نفس الوظائف التي يتمتع بها التطبيق، أبرزها إمكانية حفظ المقالات والفيديوهات وأي محتوى على الإنترنت لمشاهدته لاحقاً عند عدم توفر الاتصال بالإنترنت.

وبإمكانك مزامنة التطبيق على الأجهزة الأخرى التي تستخدمها بحيث تتمكن من استعراضها على أي جهاز آخر في أي وقت مثل هواتف #آيفون وغيرها.

2 - تطبيق Polarr Photo Editor Lite

يُقدم تطبيق Polarr Photo Editor Lite أدوات ومزايا متقدمة لتحرير الصور وذلك على الرغم من حجمه الصغير الذي لا يتجاوز 50 ميغابايت.

ويوفر التطبيق خيارات متعددة للتعديل على صور الوجوه بمرونة مثل ضبط لون البشرة والتحكم في ملامح الوجه وغيرها من الأدوات.

كما يوفر التطبيق مجموعة واسعة من الفلاتر الاحترافية عالية الجودة القابلة للتخصيص والتعديل بكل سهولة، هذا بخلاف مجموعة واسعة من الأدوات الأساسية لتحرير الصور والتحكم في التعرض والألوان والسطوع والتدرج وإضافة النصوص وغيرها.

3 - تطبيق Duplicate File Finder

لا مفر من وجود بعض الملفات المكررة على #الحاسب_المحمول مثل بعض التنزيلات التي نجريها على الإنترنت أو الملفات والصور التي نقوم بنسخها من #أقراص_التخزين وغيرها.

تطبيق Duplicate File Finder يتيح لك اكتشاف هذه الملفات المكررة بسهولة والقيام بحذفها، مثل ملفات الموسيقى والأفلام والصور والوثائق وأي أنواع ملفات أخرى.

4 - تطبيق Simple Recorder

Simple Recorder هو تطبيق بسيط للغاية يتيح للمستخدمين تسجيل الصوت على أجهزة ماك بمرونة فائقة، كل ما عليك فعله هو تثبيت التطبيق ومن ثم التحكم بالتسجيل من خلال الأيقونة الخاصة به في شريط القوائم.

5 - تطبيق Dr. Cleaner

ملايين المستخدمين حول العالم يعتمدون على تطبيق Dr. Cleaner المجاني لمراقبة وفحص أداء النظام وتجاوز مشاكل الذاكرة.

ويقدم التطبيق مجموعة واسعة من الوظائف لمراقبة وتحسين أداء النظام مثل القدرة على تحديد التطبيقات التي تستخدم القدر الأكبر من الذاكرة، وكذلك القدرة على الاستعادة الفورية للذاكرة من التطبيقات المغلقة أو إزالة الملفات غير المرغوب بها والملفات المؤقتة والكشف الذكي عن الملفات المتبقية بعد حذف التطبيقات وغيرها.

6 - تطبيق The Unarchiver

The Unarchiver هو تطبيق بسيط وسهل الاستخدام يتيح للمستخدمين فك ضغط الملفات بمختلف الصيغ مثل ملفات Zip أو RAR أو 7-zip أو Tar وغيرها.