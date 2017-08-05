خطة جديدة من غوغل لمنافسة سناب شات

تعمل شركة #غوغل على تطوير #تكنولوجيا لتمكين الناشرين من إنشاء محتوى إعلامي مرئي يشابه في طريقته الخط العام لميزة "اكتشف" الموجودة ضمن تطبيق التراسل الفيديوي #سناب_شات، وذلك وفقاً لتقرير جديد نشرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن أشخاص على دراية بالموضوع، حيث تحاول عملاقة البحث الفوز في السباق الجاري بين شركات التكنولوجيا للسيطرة والهيمنة على مجال نشر الأخبار على #الهواتف_الذكية.

وبحسب التقرير فإن الشركة تجري محادثات مع العديد من الناشرين حول تقنية مشابهة لسناب شات، وأضافت الصحيفة أن هذه التكنولوجيا، التي يطلق عليها اسم "الطوابع Stamp، قد يجري الكشف عنها خلال الأسبوع القادم، وسوف تحتوي على محتوى من فوكس ميديا Vox Media وCNN وMic وواشنطن بوست و تايم Time.

ويحتمل أن تكون هذه التكنولوجيا الجديدة جذابة جداً بالنسبة للمعلنين، ويعود الفضل بذلك إلى مدى انتشار المحمول على نطاق واسع من خلال تقنيات غوغل مثل نظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة #أندرويد وخدماتها للبحث.

وتتواجد كلمة الطابع Stamp بشكل مجزأ ضمن مقالات المشروع مفتوح المصدر المخصص لتحميل المقالات بشكل سريع المسمى AMP، والذي تستعمله غوغل لعرض المقالات الإخبارية التي تظهر في أعلى الصفحة بعد عملية البحث ضمن غوغل، بينما تتواجد بقية الكلمة St في اسم ميزة القصص Stories، وهي الميزة سريعة الزاول الموجودة في سناب شات والتي تحاكي أيضاً ميزة القصص في #فيسبوك.

وتحتوي ميزة اكتشف Discover على محتوى ومقاطع #فيديو متعددة من ناشرين مختلفين، ويعرض للمستخدم قائمة بكل فرق التحرير المحددة والموجودة ضمن التطبيق مثل قناة سناب شات الخاصة بالتطبيق وقناة سي إن إن CNN وصحيفة الديلي ميل Daily Mail والمزيد غيرها.

ويمكن للمستخدمين الذين يستعملون #التطبيق من أجل ميزات الرسائل الخاصة التفاعل أيضاً مع الإعلانات من خلال "العدسات" والمرشحات الجغرافية الدعائية، حيث تعطي قدرة سناب على دفع المحتوى الإعلامي للمستخدمين الأصغر سناً قيمة كبيرة للتطبيق، جنباً إلى جنب مع عقد التطبيق لصفقات من أجل نشر محتوى مثل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

ويأتي هذا التقرير في أعقاب نشر تقرير غير مؤكد حول وجود شائعات بأن شركة غوغل كانت مهتمة في العام الماضي بشراء تطبيق سناب شات مقابل 30 مليار دولار، ورغم أن شركتي غوغل وسناب تحصلان على معظم عائداتهما من خلال الإعلانات، إلا أن غوغل تعتبر مهيمنة في هذا المجال بينما تكافح سناب ضمن هذا المضمار مع وجود منافسة إضافية من فيسبوك.