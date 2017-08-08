تعرف على 3 تطبيقات جديدة ومفيدة على "أندرويد"

في هذا الموضوع نستعرض معكم 3 تطبيقات مميزة صدرت مؤخراً على متجر "غوغل بلاي"، وهي:

تطبيق Gratus

هو تطبيق جديد يُذكرك بالتوقف للحظة وتقدير الحياة والأشياء الجميلة فيها وتذكيرك بالأشياء التي تشعر بالامتنان بسببها.

فكرة تطبيق Gratus مبتكرة وتم تصميمه بطريقة مميزة لتعزيز المشاعر الإيجابية، فواجهة التطبيق البسيطة تشجع على الكتابة حول الأشياء التي نشعر بالامتنان لوجودها في الحياة، ولا شك أنه سيجعلك تبتسم في كل مرة تتذكر فيها هذه الأشياء الجميلة في حياتك.

تطبيق Medal

إن كنت من محبي ألعاب الفيديو، فتطبيق Medal الجديد سيكون أحد الخيارات المناسبة لك لمتابعة الجديد والمميز في عالم ألعاب الفيديو.

يتيح التطبيق إمكانية مشاهدة لقطات ومقاطع مميزة من داخل الألعاب، وتصفح محتوى عالي الجودة يقدمه مستخدمون من كافة أنحاء العالم ومعرفة المحتويات الرائجة في هذا المجال.

ويُمكنك من خلال التطبيق متابعة ألعابك المفضلة والحصول على محتويات جديدة حولها والتواصل مع لاعبين آخرين مهتمين بهذه الألعاب.

تطبيق LightX

تطبيق تحرير الصور LightX متوفر منذ فترة طويلة على متجر "آب ستور"، والآن أصبح التطبيق متاحاً لمستخدمي نظام "أندرويد" عبر متجر "غوغل بلاي".

يوفر التطبيق مزايا متكاملة لتحرير وتعديل الصور بسرعة وكفاءة، فهو يتيح لك قص الصور، وتغيير وتعديل الخلفية، وإنشاء الرسوم الكرتونية، والتقاط صور السيلفي، وإضافة الفلاتر والمؤثرات، ودمج الصور واستخدام الإطارات وإنشاء صور الكولاج وضبط خصائص الصورة مثل التباين والسطوع، إلى جانب إضافة النصوص والملصقات وغيرها من الوظائف.