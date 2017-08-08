تعرّف على آيفون 8 "المغلّف"!

نشر إيفان بلاس، صاحب التسريبات الشهير على موقع التدوين المصغر تويتر، صورة قال إنها لهاتف #آيفون_8 المرتقب، الذي يُنتظر أن تعلن عنه شركة #آبل خلال أيلول/سبتمبر المقبل.

وأظهرت الصورة التي نشرها بلاس، صاحب حساب evleaks@ المعروف بتسريباته الدقيقة، هاتفاً يتوافق في تصميمه مع التسريبات السابقة التي تحدثت عن هاتف مع شاشة تغطي واجهته بالكامل.

وأرفق بلاس الصورة مع عبارة "آيفون 8 (مُغلَّف)"، إذ يظهر الهاتف في الصورة مع غطاء حماية من إنتاج شركة "أوربان أرمور جير" Urban Armor Gear المتخصصة في إنتاج محلقات الأجهزة الذكية.

وتتوافق الصورة المسربة مع ما يُشاع أن آيفون 8 سوف يأتي مع شاشة تعد الأكبر في السوق فيما يتعلق بنسبة مساحة الشاشة إلى جسم الهاتف، وذلك بفضل "الثَلم" في الجزء العلوي من الشاشة وجعل زر "الرئيسية" افتراضياً ضمن الشاشة.

ويُشاع أن آيفون 8 سوف يتمتع بشاشة تغطي تقريباً كامل واجهته باستثناء جزء صغير أعلى الهاتف، سيكون مخصصاً لدمج الكاميرا الأمامية وسماعة الأذن ومستشعرات أخرى.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات، تتحدث التسريبات عن شاشة من نوع OLED وبقياس 5.8 بوصة، بالإضافة إلى دعم ميزة الشحن السريع واللاسلكي، وتختلف التسريبات في قارئ بصمات الأصابع، إذ يقول البعض إنه سيكون ضمن الشاشة، في حين يُقال إنه قد يأتي في ظهر الهاتف، أو أن الشركة قد تستغني عن القارئ تماماً.

كذلك يُشاع أن آيفون 8 سوف يقدم كاميرا أمامية تدعم تقنية تحسس العمق ثلاثي الأبعاد، ما يتيح تحسين التقاط صور السيلفي وإمكانية المصادقة من خلال التعرف على الوجه، وبالتالي إلغاء الحاجة لحساس بصمات الأصابع. وداخلياً، سوف يقدم آيفون 8 ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 3 غيغابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية تتاروح بين 64 و256 غيغابايت.