فيسبوك تطلق علامة التبويب Watch للعروض التلفزيونية

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي #فيسبوك، اليوم الخميس، منصة جديدة تسمى #مشاهدة Watch مخصصة لمنافسة شركات التلفزيون وخدمات البث المباشر مثل #نيتفليكس و #يوتيوب، وحددت الشركة ثلاثة أهداف لمنصة المشاهدة، والتي سوف تضم المحتوى الذي تم إنشاؤه من خلال المستخدمين والمحتوى الأصلي على حد سواء، ويعتبر التبويب الجديد بمثابة المكان الذي يتواجد ضمنه الجمهور بالنسبة لصانعي المحتوى، كما يمكنهم من بناء مجتمع من المشجعين والمتحمسين، ووسيلة جديدة لكسب المال مقابل عملهم.

وتمتلك عملية مشاهدة الفيديو ضمن فيسبوك قوة لا تصدق لربط الناس وإثارة المحادثات وتعزيز المجتمع، حيث يتم اكتشاف مقاطع الفديو من خلال الأصدقاء، كما أن هذه العملية تعمل على إيصال المجتمعات معاً، وأصبح من الواضح بالنسبة للشبكة أن الفيديوهات المكتشفة ضمن خلاصة الأخبار تشكل مصدر إعجاب للمستخدمين، وهو ما جعلها تطلق خلال العام الماضي تبويبا مخصصا للفيديو ضمن الولايات المتحدة، بحيث يوفر مكاناً يمكن من خلاله العثور على مقاطع فيديو ضمن فيسبوك.

ومهد هذا الأمر لإطلاق منصة "مشاهدة" الجديدة للعروض الفيديوية، والتي سوف تكون متاحة عند التشغيل لعدد محدد من مستخدمي الولايات المتحدة من خلال الهواتف المحمولة وحواسيب سطح المكتب والحواسب المحمولة وضمن تطبيق فيسبوك للتلفزيون، وتتكون العروض من حلقات مباشرة أو مسجلة وفيديوهات تابعة للموضوع أو القصة بحيث تساعد المستخدمين على مواكبة البرامج المفضلة لديهم، كما أن التبويب يحتوي على قائمة متابعة بحيث لا يتم تفويت الحلقات الأحدث.

وأوضحت الشركة نيتها توفير المشاهدة لعدد أكبر من المستخدمين في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القادمة، دون توفير المزيد من التفاصيل حول التوقيت أو إمكانية التوافر العالمي، حيث تأمل فيس بوك أن تكون المنصة الجديدة موطناً لمجموعة واسعة من البرامج ابتداءً بعروض الحياة الواقعية وصولاً إلى الكوميديا والرياضة.

وتتواجد المنصة الجديدة المسماة Watch ضمن تطبيقات فيسبوك على شكل تبويب مخصص، ويحل محل زر Marketplace على الأجهزة المحمولة، وسوف يتم تحديد الحلقات والعروض ومقاطع الفيديو التي يراها المستخدم على أساس المحتوى الذي يتابعه الأصدقاء وجميع مستخدمي فيسبوك بشكل أكبر، جنباً إلى جنب مع أحدث العروض المفضلة ومقاطع الفيديو المحفوظة.

وتعرض فيسبوك بالتعاون مع منصة Watch الصفحات المخصصة للعروض، بحيث إنها تهدف إلى مساعدة الأشخاص على فهم ما هو العرض ومشاهدة الحلقات ومقاطع الفيديو الأخرى ذات الصلة والتواصل مع المجتمع الذي تشكل حول العرض، بشكل يشابه متابعة الأشخاص والمناسبات الإجتماعية التي تظهر ضمن خلاصة الأخبار على فيسبوك، بحيث تظهر الحلقات الجديدة تلقائياً في قائمة المشاهدة الخاصة بالمستخدم، ويمكن التعامل مع صفحات العروض كصفحات اجتماعية من موقع IMDb العالمي.

ويمكن لصناع المحتوى تحقيق دخل من عروضهم عبر الفواصل الإعلانية، والتي تم اختبارها من خلال مقاطع الفيديو على فيسبوك خلال الأشهر القليلة الماضية، كما تشكل العروض الدعائية مصدراً إضافياً لتحقيق دخل، وغالباً ما تشكل التعليقات وردود الفعل جزء مهم من تجربة الفيديو نفسه، لذلك تظهر التعليقات عند مشاهدة عرض، كما يمكن التواصل مع الأصدقاء والمشاهدين الآخرين أثناء المشاهدة أو المشاركة في مجموعات فيسبوك المخصصة لهذا العرض.