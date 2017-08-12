شاومي تفتتح أول متجر لمنتجات Mi في الإمارات

أعلنت شركة #شاومي Xiaomi ، الخميس، عن افتتاح أول #متجر معتمد لبيع مجموعة منتجات مي Mi في المنطقة بالتعاون مع شريكها للتوزيع المحلي شركة تاسك TASK، وذلك في مركز برجمان للتسوق في #دبي.

ومن المقرر أن تعرض الشركة الصينية في المتجر جهازها الجديد الرائد ضمن فئة #الهواتف_الذكية مي 6، Mi 6، إضافة إلى الهاتف اللوحي مي ماكس 2، Mi Max 2، الذي قالت إنه يعد خيارًا مثاليًا للأغراض الترفيهية.

وكانت شاومي قد أعلنت عن هاتفها مي 6 يوم 19 نيسان/إبريل الماضي، وقد جاء في ثلاثة طرز، وهو يقدم شاشة بقياس 5.15 بوصات وبدقة 1920×1080 بكسل، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 6 جيجابايتات، و64 أو 128 جيجابايتات من مساحة التخزين الداخلية.

أما الهاتف #مي ماكس 2، فقد أعلنت عنه شاومي يوم 25 أيار/مايو الماضي، وهو يعد الجيل الثاني من هاتفها الذكي مي ماكس Mi Max الذي يمتاز بشاشته الكبيرة التي يتجاوز قياسها 6 بوصات.

ويمتاز مي ماكس الجديد، الذي يأتي مع هيكل معدني، ببطاريته التي تبلغ سعتها 5,300 ميللي أمبير/ساعة، والتي قالت شاومي إنها تكفي للعمل لمدة يومين، وأكثر من 18 ساعة من تشغيل #الفيديو أو 21 ساعة من استخدام GPS أو 10 أيام من تشغيل #الموسيقى، أو 9 ساعات من اللعب.

وفيما يتعلق بباقي #المواصفات، يقدم مي ماكس 2 شاشة بقياس 6.44 بوصات وبدقة 1920×1080 بكسلًا، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 4 جيجابايتات، و 64 أو 128 جيجابايتان من مساحة التخزين الداخلية. بالإضافة إلى معالج ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 625.

ويتوفر الهاتف الذكي مي 6 بطرازين الأول بسعة 6 جيجابايتات + 64 جيجابايتات بسعر 1,350 درهمًا إماراتيًا، بينما يتوفر الطراز الثاني بسعة 6 جيجاباتيات+ 128 جيجابايتات بسعر 1,565 درهمًا. أما إصدار مي 6 المزود بخلفية من السيراميك فهو متوفر بسعر 1,620 درهمًا.

ويمكن شراء هاتف مي ماكس 2، سعة الذاكرة 64 جيجابايتات مقابل 920 درهمًا بينما يتوفر الإصدار بسعة ذاكرة 128 جيجابايت بسعر 1,100 درهم.