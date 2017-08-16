إنستغرام على خطى فيسبوك.. خدمة جديدة للرد على التعليقات

أعلنت شركة إنستغرام، الثلاثاء، عن إطلاق ميزة جديدة لخدمة مشاركة الصور والفيديو القصير الخاص بها، تتيح للمستخدمين الرد على التعليقات بشكل يشبه إلى حد كبير خدمات التواصل الاجتماعي الأخرى. وقالت إنستغرام المملوكة لشركة فيسبوك، صاحبة أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، في منشور على مدونتها: "اليوم نجعل المحادثات الدائرة حول منشورات إنستغرام أسهل عن طريق إضافة سلاسل التعليقات".

وأضافت الشركة أن سلاسل التعليقات تساعد المستخدمين على تتبع المحادثات وتسهيل الرد على سلسلة تعليقات معينة. "سيجعل هذا التحديث خلاصتك مكانًا أفضل لمشاركة الاهتمامات والحصول على الإلهام والتواصل مع الآخرين".

وأوضحت إنستغرام أن التعليقات تُجمَّع تلقائيًا، حينما يرد المستخدم على أي تعليق، تحت ذلك التعليق، وذلك على غرار التعليقات التي تظهر على شبكة فيسبوك.

وقالت الشركة إن التحديثات الجديدة سوف تكون جزءًا من الإصدار 24 من تطبيق إنستغرام على نظامي أندرويد وآي أو إس الذي سوف يُتاح لجميع المستخدمين حول العالم في غضون الأسابيع القادمة.

يشار إلى أن الميزة الجديدة تأتي في إطار سلسلة من التحسينات التي بدأتها إنستغرام خلال صيف العام الحالي على التعليقات، إذ أعلنت نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي عن بدء طرحها مرشحًا جديدًا من شأنه منع التعليقات المسيئة وغير المرغوب فيها.

وتملك إنستغرام، التي كشفت دراسة حديثة أن الصور التي تُشارك عبرها قد تحمل أدلة على الصحة النفسية، أكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهريًا، وأكثر من 400 مليون مستخدم نشط يوميًا، إضافة إلى أكثر من 250 مليون مستخدم نشط يوميًا لميزة قصص انستغرام.

وكانت الشركة قد احتفلت مطلع شهر آب/أغسطس الجاري بمرور عام على إطلاق ميزة القصص التي حققت نجاحًا كبيرًا وتمكنت من التفوق على ميزة القصص من خدمة التراسل المصور سناب.

وفي يوم 8 آب/أغسطس الجاري، أعلنت إنستغرام عن بدء اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين دعوة الأصدقاء أثناء البث المباشر، وذلك على غرار ميزة أخرى توفرها فيس بوك عبر تطبيق التراسل مسنجر.