أخيراً.. حل تقني لمشكلة تجاهل "مكالمات الوالد"

نجح أب بريطاني في تطوير تطبيق هاتفي يُجبر ابنه على التجاوب مع الهاتف والرد سريعاً، وذلك في محاولة منه لضمان أن يصل لابنه في أي وقت من الأوقات وألا يتيح لابنه المجال أن يتجاهل نداءاته على الهاتف، ليكون بذلك قد أوجد حلاً مبتكراً لمشكلة يعاني منها الكثير من الآباء والأمهات في العالم.

وأمضى الأب البريطاني نك هيربرت البالغ من العمر 45 عاماً وقتاً طويلاً في البحث عن حلول برمجية من أجل ضمان إجبار ابنه بن البالغ من العمر 13 عاماً على الرد على هاتفه النقال، سواء بالاتصال أو بإرسال رسالة نصية قصيرة، حتى انتهى إلى اختراع التطبيق الأول من نوعه في العالم.

وأطلق هيربرت على التطبيق الجديد المبتكر اسم (ReplyASAP)، ويقوم هذا التطبيق بعمل بسيط جداً لضمان أن يستجيب الابن لوالديه، حيث في حال الاتصال به أو إرسالال رسالة له من أي من الوالدين فإن التطبيق يظل يُطلق صفارة أو نغمة معينة ولا يمكن وقفها إلا بإرسال رسالة نصية قصيرة إلى أحد الوالدين.

كما أن التطبيق الجديد يتيح للوالد أيضاً معرفة إن كان الابن قد قرأ الرسالة النصية القصيرة المرسلة من طرفه أم لا، وفي حال كان هاتف الابن مغلقاً لسبب أو لآخر فإن التطبيق يُعطي إشارة تُشعر الأب أو الأم بذلك، وعندما يفتح هاتفه يتم إشعارهم أيضاً.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن هيربرت الذي يسكن في جنوب شرق لندن قوله إن التطبيق المبتكر أصبح جاهزاً للبيع، مشيراً إلى أن "التطبيق يهدف لمساعدة الآباء والأمهات الذين يعانون من الإجهاد والتوتر بسبب قلقهم من اقتفاء أثر أبنائهم وتتبعهم".

وأضاف هيربرت: "ابني الصغير بدأ منذ عامين يأخذ هاتفه النقال الذكي إلى المدرسة، وأعتقد أن هذا التطبيق سوف يجعل التواصل معه أسهل وأضمن".

وتابع: "دائماً ابني يكون منشغلاً في اللعب بالألعاب الإلكترونية ويضع هاتفه النقال على الوضع الصامت، وهو ما يُثير غضبي، وآمل أن يؤدي هذا التطبيق إلى تحسن في العلاقات بيني وبين ابني".