تسريبات جديدة عن "آيفون 8" المرتقب.. فما هي؟

تستعد شركة #آبل في وقت لاحق من هذا العام لطرح هاتفها الرائد الذكي المسمى آيفون 8 iPhone، والذي يتزامن طرحه مع الذكرى السنوية العاشرة لطرح ستيف جوبز لأول هاتف #آيفون في عام 2007، الأمر الذي يجعله محط أنظار محبي الشركة لرؤية ما الذي سوف تقدمه الشركة ضمن هذا الهاتف مثل خاصة #الشحن_اللاسلكي المنتظرة، وهو الأمر الذي أكدته التسريبات الجديدة عبر إظهارها الأكسسوارات التي يفترض أن توفر هذه الميزة.

وقد أشارت العديد من التقارير التي نشرت سابقاً إلى أن الهاتف المنتظر سوف يحصل على خاصية الشحن اللاسلكي، بحيث يكون أول هاتف من شركة آبل يحصل على مثل هذه الميزة المتواجدة منذ فترة طويلة ضمن هواتف #أندرويد، الأمر الذي يساعد أخيراً على تحرير مستخدمي هواتف آي أو إس iOS من ارتباطهم بكابلات Lightning للشحن.

وتزعم الصور الجديدة المنشورة على شبكة الإنترنت عرض بعض المكونات الداخلية للوحة الشحن الخاصة بشركة آبل، مما يتيح للمهتمين إلقاء نظرة سريعة على الأكسسوار الذي قد يجري الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا العام، وذلك عند قيام الشركة بكشف النقاب عن ثلاثة هواتف جديدة هي آيفون 8 iPhone وآيفون 7 إس iPhone 7S و7 إس بلس 7S Plus.

ويفترض أن تتوفر خاصية الشحن اللاسلكي للأجهزة الجديدة بالاعتماد على معيار Qi، مما يعني أن الهواتف قابلة للشحن لاسلكياً عند ملامستها بشكل فعلي للسطح المخصص ضمن لوحة الشحن، وقد ظهرت الصور على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو Weibo.

وتتحدث المعلومات عن إمكانية أن تكون هذه الصور تابعة للوحات الشحن نفسها، وليس للمكونات الداخلية الداعمة لهذه الميزة في الهاتف، وتأتي صور لوحات الشحن هذه بعد نشر مجموعة أخرى من الصور المسربة التي يعتقد بأنها تظهر مكونات الشحن الداخلية المستخدمة في وظيفة الشحن الجديدة، ويبدو أن الهواتف الجديدة لن تتخلى عن الكابلات بشكل كامل، حيث أشارت شائعات سابقة إلى أن شركة آبل سوف تكشف النقاب عن تقنية شحن سريعة جديدة باستعمال منفذ USB-C وLightning-USB-C.