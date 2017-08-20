إذا ضعف بصرك فإليك هذا التطبيق السحري

أعلنت شركة #سامسونغ الأحد عن إطلاق “ #ريلومينو ” Relúmĭno#، وهو #تطبيق_جديد_للمساعدة_البصرية يستهدف المستخدمين الذين يعانون من #ضعف_البصر، وذلك عن طريق الاستعانة بنظارة “غير في آر” Gear VR للواقع الافتراضي.

وكانت عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية الجنوبية كشفت عن مشروع Relúmĭno أول مرة في شهر شباط/فبراير الماضي، وعرضته خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 الذي أُقيم في مدينة برشلونة الإسبانية. ويعد هذا المشروع أحد ابتكارات مختبرات سامسونغ الإبداعية Creative Lab.

يُذكر أن مختبرات سامسونغ الإبداعية C-Lab، التي أُنشِئت في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2012 لتكون برنامج أعمال ناشئة يشجع ثقافة مؤسساتية إبداعية ويغذي الأفكار المبتكرة من موظفي سامسونغ، ويدعم البرنامج تطوير الأفكار من جميع مجالات الأعمال التجارية.

وفي شهر شباط/فبراير الماضي، لم تكشف سامسونغ عن الكثير من تفاصيل المشروع الجديد، ولكنها اليوم قالت في منشور على مدونتها: “Relúmĭno هو تطبيق للمساعدة البصرية يعمل جنبًا إلى جنب مع غير في آر لتعزيز رؤية الأشخاص ضعاف البصر”.

وأوضحت الشركة أن المستخدمين أصحاب الإصدارات الحديثة من هواتف سلسلة غالاكسي الذكية، بما في ذلك غالاكسي إس7 وغالاكسي إس7 إيدج وغالاكسي إس8 وغالاكسي إس8 بلس، سيكونون قادرين على تنزيل تطبيق Relúmĭno مجانًا من متجر أوكولوس مع دعم اللغتين الإنجليزية والكورية، مشيرةً إلى أن التطبيق لا يقدم أي فائدة للمستخدمين المكفوفين تمامًا.

وقال جايل لي، نائب الرئيس ورئيس مركز الإبداع والابتكار في شركة سامسونغ: “سوف يغير Relúmĭno حياة 240 مليون إنسان من ضعاف البصر في جميع أنحاء العالم، ونعد بتقديم دعم ثابت ومستمر”.

وعن آلية عمل Relúmĭno، قالت سامسونغ إن تطبيق المساعدة البصرية يعالج الصور من الفيديو الذي يسُجل بواسطة كاميرا الهاتف الخلفية ويجعلها قابلة للرؤية من قبل ضعاف البصر.

وأضافت الشركة أنه وعلى نحو أكثر تحديدًا، فإن السمات الرئيسية للتطبيق تشمل تكبير وتصغير الصورة، وتسليط الضوء على مخطط الصورة، بالإضافة إلى تعديل تباين الألوان والسطوع، وعكس اللون، وتصفية لون الشاشة. وفي النهاية يوفر Relúmĭno لضعاف البصر إمكانية قراءة الكتب ومشاهدة التلفاز ورؤية الأجسام مع مستويات أكثر وضوحًا.

وذكرت سامسونغ أن التطبيق يساعد أيضًا الأشخاص الذين يعانون مما يُعرف بالبقعة العمياء، وهو مرض يُفقدهم القدرة على رؤية الأشياء الواقعة في أطراف مجال الرؤية مع الإبقاء على النقطة المركزية، ويقوم التطبيق بذلك عن طريق إعادة رسم الصور الواقعة في البقعة العمياء ووضعها في مجال يسمح للمستخدم برؤيتها.

وعلى وجه التحديد، قالت الشركة: "حينما يحدد المستخدم حجم البقعة العمياء خاصته أول مرة، يضع التطبيق تلقائيًا البقعة العمياء في الأجزاء المحيطية المرئية ويضع الصور داخل النطاق المرئي، مما يساعد المستخدمين على الرؤية على نحو أفضل".