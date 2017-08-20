غوغل تعرض الفيديو في نتائج البحث على أندرويد

أعلنت شركة #غوغل عن إطلاق ميزة جديدة توفر للمستخدمين إمكانية رؤية معاينة للفيديوهات التي تظهر ضمن #نتائج_البحث على أجهزة #أندرويد، وذلك على غرار ميزة مشابهة أُطلقت حديثًا لموقع #يوتيوب.

وقالت عملاق التقنية الأميركية في منشور على مدونتها، الجمعة: "بالنسبة إلى مقاطع الفيديو، فقد كنا تقليديًا نعرض صورة مصغرة ثابتة في نتائج البحث، ولكن مع انتقال المزيد من المعلومات إلى الفيديو، فإننا نعمل على إيجاد طرق جديدة لإعطائك لمحات مفيدة، ما يساعدك على العثور بسرعة على ما تبحث عنه عبر الفيديو أيضا".

وأضافت غوغل أنها تعتزم اعتبارًا من اليوم إطلاق ميزة، سوف تُتاح على نطاق أوسع في الأسبوع المقبل، على تطبيق غوغل ومتصفح الويب #كروم على نظام أندرويد، تعرض معاينات لمقاطع الفيديو التي تظهر ضمن نتائج البحث.

وحرصًا من الشركة على بيانات المستخدم، أكدت أن معاينات الفيديو لن تشتغل تلقائيًا على نحو افتراضي إلا حين يكون المستخدم متصلًا بشبكة "واي فاي"، مع إمكانية تفعيل الميزة أثناء الاتصال بالشبكات المحمولة، ثم إن الفيديوهات سوف تعمل بدون صوت.

وكان موقع مشاركة الفيديو يوتيوب الذي يتبع مع غوغل لشركة ألفابت، قد بدأ منتصف شهر تموز/يوليو الماضي اختبار ميزة جديدة تسمح بعرض لقطات سريعة من أي فيديو قبل أن يشاهده المستخدم، وذلك على نحو يشبه إلى حد كبير الصور المتحركة GIF.

ويشار إلى أن إعلان غوغل يأتي بالتزامن مع شروع يوتيوب باختبار قسم جديد على نسخة الويب وتطبيقه على الأجهزة المحمولة، يعرض للمستخدمين الفيديوهات الخاصة بالأخبار العاجلة، وفق ما أفاد عدد من المستخدمين على #الإنترنت.