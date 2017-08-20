واتساب توفر ميزة "الحالة" على نسخة الويب من تطبيقها

بدأت خدمة التراسل الفوري #واتساب إطلاق ميزة " #الحالة" Status لنسخة #الويب من تطبيقها، وذلك بعد نحو ستة أشهر من إطلاقها أول مرة للهواتف الذكية العاملة بنظامي #أندرويد وآي أو إس.

وكان موقع WABetaInfo، المتخصص في تتبع المزايا الجديدة ضمن #النسخ_التجريبية من التطبيق، رصد الميزة في شهر أيار/مايو الماضي، ويبدو أن واتساب قد بدأت الآن طرحها للمستخدمين.

وتعد الميزة الجديدة جزءًا من الإصدار ذي الرقم 0.2.5854 لنسخة الويب من تطبيق واتساب، المملوك لشركة #فيسبوك، وفي هذا الإصدار سوف يرى المستخدمون أيقونة دائرية جديدة بجانب صورة الملف الشخصي في نافذة الدردشة.

وعن طريق النقر على الأيقونة الدائرية الجديدة، سوف ينتقل المستخدم إلى صفحة جديدة مع خلفية سوداء تعرض حالة المستخدم، بالإضافة إلى حالات جهات الاتصال، مع إمكانية الرد عليها، تمامًا كما هو الحال على #الهواتف_الذكية.

وعلى غرار ميزة "الحالة" على الهواتف، يمكن للمستخدمين إضافة #الصور و #الفيديوهات والصور المتحركة GIF مع الرموز التعبيرية والرسم، لتختفي كل الحالات تلقائيًا بعد انقضاء 24 ساعة على نشرها.

وكانت واتساب أطلقت ميزة "الحالة" في شهر شباط/فبراير الماضي لهواتف أندرويد وآي أو إس، وذلك في إطار مساعي شركتها الأم فيسبوك، للتفوق على خدمة التراسل المصور #سناب_شات، إذ تعد ميزة "القصص" أحد أبرز أهم أسباب نجاح الشركة في أوساط المراهقين والشباب.

وتُظهر أرقام واتساب أنها تمكنت من التفوق على سناب شات، وكذا فعلت خدمة إنستاغرام مع ميزة القصص، إذ أفادت فيسبوك أواخر شهر تموز/يوليو الماضي عن بلوغ عدد مستخدمي ميزة "الحالة" النشطين يوميًا على واتساب أكثر من 250 مليون مستخدم، مقابل 166 مليون مستخدم لدى سناب شات.

ويُعتقد أن الشعبية الهائلة لتطبيق واتساب كانت السبب وراء نجاح الميزة، فقد أعلنت الشركة يوم 26 تموز/يوليو الماضي عن مليار مستخدم نشط يوميًا لخدمتها، وأكثر من 1.3 مليار مستخدم نشط شهريًا، يرسلون أكثر من 55 مليار رسالة يوميًا.