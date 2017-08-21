أكبر شاشة ألعاب منحنية في العالم.. للحواسب الشخصية!

أعلنت شركة سامسونغ، اليوم الاثنين، عزمها إطلاق شاشة للحواسب الشخصية تمتاز بأنها أكبر شاشة مخصصة للاعبين في العالم، وذلك خلال مشاركتها في معرض "جيمزكوم 2017" Gamescom 2017 في ألمانيا.

وقالت عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية الجنوبية في بيان على موقعها الإلكتروني: "سوف ترفع سامسونغ للإلكترونيات "مستوى اللعبة" في Gamescom 2017 مع إطلاق شاشة Samsung CHG90 QLED Gaming Monitor، شاشة الألعاب الكبرى في العالم التي توفر تجربة عرض سينمائية على نمط IMAX".

يشار إلى أن "جيمزكوم 2017" يعد أكبر تجمع سنوي لوسائل الإعلام والمطورين وتجار التجزئة والشركات المتخصصة في مجال الحواسب الشخصية وألعاب الفيديو، وينعقد الحدث خلال المدة بين 22 و 26 آب/أغسطس الجاري في مدينة كولونيا، ألمانيا.

وقالت سامسونغ إن شاشة الألعاب الجديدة CHG90 تأتي بقياس 49 بوصة وبنسبة بعدية عريضة جدًا بواقع 32:9 (النسبة البعدية لشاشات الحواسيب الحالية هي 16:9)، وهي تدعم تقنية “المجال الديناميكي العالي HDR. وتأتي الشاشة بدقة 3840×1080 بكسلًا، وهي منحنية مع نسبة انحناء بواقع 1800R. وأضافت الشركة أن الشاشة، التي تكافئ شاشتين بقياس 27 بوصة وبنسبة بعدية 16:9 بجانب بعضهما، تمتاز بأنها توفر معدل تحديث بواقع 144 هرتزًا، إلى جانب معدل استجابة لا يتجاوز 1 ميلي ثانية، فضلًا عن كونها تدعم تقنيتي "النقطة الكمومية" Quantum dot و HDR.

وأشارت سامسونغ إلى أن CHG90 لن تضطر اللاعبين إلى استخدام عدة شاشات بجانب بعضها، بالإضافة إلى إمكانية تقسيم الشاشة نفسها إلى عدة شاشات بقياسات مختلفة بنقرة واحدة فقط، كما تسمح ميزة "صورة في صورة" بربط وعرض مصادر الإدخال دون تدهور جودة الصورة الأصلية.

وفيما يتعلق بالمنافذ، تأتي الشاشة مع منفذي "إتش جي إم آي" HDMI، ومنفذ "ديسبلاي بورت" DisplayPort ومنفذ للصوت.