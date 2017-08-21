اسم البسكويت الأشهر لنسخة Android الجديدة من غوغل

كشفت شركة #غوغل عن الاسم الرسمي للنسخة الجديدة Android O من نظامها التشغيلي للأجهزة المحمولة أندرويد، حيث تحمل النسخة الجديدة اسم #أوريو Oreo، وذلك خلال الحدث المباشر المنعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، ويأتي ذلك بعد مرور أشهر من إطلاق الشركة للنسخ التجريبية ونسخ المعاينة الموجهة إلى المطورين من إصدارها الجديد Android O لاختبارها على أجهزة مثل #بيكسل ونيكسوس قبيل قيامها بإطلاق النسخة الرسمية النهائية.

وكانت غوغل قد كشفت عن النسخة الجديدة من نظامها التشغيلي المسماة Android O في شهر مارس/آذار الماضي، وعملت منذ ذلك الحين على طرح عدة نسخ تجريبية موجهة للمطورين لاختبارها على أجهزة مثل بيكسل ونيكسوس، وذلك قبيل قيامها بإطلاق النسخة الرسمية النهائية من نظامها التشغيلي.

وتتجه الشركة إلى طرح النسخة الجديدة Android O في بداية الأمر لمستخدمي أجهزتها نيكسوس Nexus 5X وNexus 6P من عام 2015 وNexus Player وGoogle Pixel C وبيكسل Google Pixel وGoogle Pixel XL، على أن يحصل عليها باقي مستخدمي أجهزة أندرويد بحسب أجهزتهم والشركات المصنعة لها.

وقد عملت غوغل من خلال مؤتمرها السنوي للمطورين I/O 2017 على كشف بعض التفاصيل حول النسخة الجديدة التي سوف تخلف نسخة أندرويد 7.0 المسماة "نوغا"، بحيث تم إعادة تصميم شاشة التنبيهات جنباً إلى جنب مع الكثير غيرها من التطويرات والتغييرات الموجودة ضمن النظام، وكانت التكهنات تدور حول إمكانية أن يكون اسم الإصدار الجديد هو الشوفان Oatmeal أو أوريو Oreo أو الأخطبوط octopus.

ويأتي موعد طرح النسخة النهائية بعد طرح الشركة لأربعة نسخ معاينة للمطورين، والتي صدر آخرها قبل أسبوعين فقط، بحيث تحتوي النسخة التجريبية الأخيرة على العديد من المميزات الجديدة والتحسينات، بما في ذلك خيارات أمنية أفضل والمشروع Treble وتحسين أداء التطبيق وأوقات الإقلاع وغيرها من التحسينات العامة الأخرى.

وكانت نسخة أندرويد 7.0 نوغا قد ظهرت إلى الضوء بشكلها النهائي رسمياً بتاريخ 22 أغسطس/آب 2016، مما يجعل تاريخ اليوم مناسباً لطرح النسخة النهائية من الإصدارة الجديدة، ووفقاً لأحدث الأرقام فإن ما نسبته 85 في المئة من مجمل الأجهزة الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد لم تحصل بعد على نسخة العام الماضي المسماة نوغا، حيث يعتمد الأمر على الشركات المصنعة للأجهزة، والتي تقوم بدورها بالحصول على النسخة الخام من شركة جوجل والتعديل عليها بما يتناسب مع أجهزتها.

وقد أعلنت الشركة، جنباً إلى جنب مع إعلان الاسم، عن توفر نسخة أندرويد أوريو ابتداءً من اليوم عبر مشروع الشركة المفتوح المصدر أندرويد AOSP، على أن يصل التحديث الجديد للنظام من خلال عملية التحديث الهوائي OTA لمستخدمي أجهزة بيكسل ونيكسوس.

وقد أجرت جوجل تصليحات شاملة لمجموعة الرموز التعبيرية السابقة وأضافت 69 رمزاً تعبيراً جديداً، فيما يعتبر بمثابة تغيير كبير في اللغة الأساسية لمستخدمي الألفية في كل مكان، جنباً إلى جنب مع إضافة المزيد من المميزات الأمنية بما في ذلك الموقع الجغرافي عن بعد وقفل ومحي الجهاز باستعمال ميزة Find My Device وGoogle Play Protect التي تكشف تلقائياً وتحذف التطبيقات الخبيثة بشكل يومي.

ويوفر إصدار أندرويد أوريو تحسينات كبيرة من حيث كفاءة استعمال موارد النظام وتقسيمها بين التطبيقات والمهام الخلفية، مع سرعة في إقلاع النظام، وتحسينات تطال ذاكرة الوصول العشوائي، وتغييرات من حيث طريقة عمل نظام التشغيل على المستوى الأساسي لتعزيز وقت بدء تشغيل هواتف بيكسل بنسبة 100 في المئة.

ويحتوي النظام على ميزة صورة في صورة، وهي الميزة التي تسمح بتشغيل تطبيقات الفيديو في مقدمة المهام الأخرى على كل من الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، جنباً إلى جنب مع ميزة تطبيقات أندرويد الفورية، وهي الميزة التي توفر إمكانية الوصول الفوري للتطبيقات دون الحاجة إلى تحميلها.

كما توفر نسخة #أندرويد_أوريو ميزة نقاط التنبيهات، وهي الميزة التي تخبر المستخدمين عند وجود نشاط داخل تطبيقات معينة عبر إظهار نقطة في الزاوية، وميزة الملء التلقائي للتطبيقات، وهي الميزة المشابهة للميزة الموجودة ضمن الويب إلا انها مخصصة لتطبيقات أندرويد بشكل فردي.

ووعدت جوجل بامتلاك صناع الأجهزة مثل Essential وGeneral Mobile وHMD Global، وهواوي، وإتش تي سي، وKyocera، وإل جي، وموتورولا، وسامسونج، وشارب، وسوني، برامج زمنية لإطلاق أو ترقية الأجهزة إلى النسخة 8.0 أوريو من نظامها التشغيلي بحلول نهاية هذا العام.

