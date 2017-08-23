تويتر.. 10 سنوات على بدء ثقافة الهاشتاغ

دخل مصطلح الهاشتاغ، للتغريد مع السرب بشكل أكثر حيوية وتوسعاً، عالم #تويتر و #الإنترنت ليصبح شعاراً يتم تداوله مع كل حدث أو مناسبة اجتماعية كانت أو سياسية. وما بدأ قبل 10 أعوام كبادرة فردية من شاب مع أصدقائه للتعليق على تجمع أقاموه معاً، بات ظاهرة عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتم مشاركة أكثر من 125 مليون هاشتاغ على تويتر يومياً.

يشار إلى أن أكثر الهاشتاغات شهرة في عالم العروض التلفزيونية كانت #THEWALKINGDEAD. وفي السينما لا يزال هاشتاغ فيلم ستار وورز في المقدمة. أما في عالم الألعاب #TREASURECRUISE متصدرة مع 269 مليون استخدام للهاشتاغ.