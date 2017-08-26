تعطل مفاجئ لفيسبوك وإنستغرام لدى ملايين المستخدمين

توقف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وخدمة تبادل الصور والفيديو إنستغرام التابعة له، السبت، عن العمل لدى الملايين من المستخدمين حول العالم.

وأفاد مستخدمون لموقع فيسبوك، الذي يعد الأكثر استخدامًا حول العالم مع ما يزيد عن ملياري مستخدم نشط شهريًا، بأنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى الموقع، أو إبداء الإعجاب بالمنشورات، أو إرسال الرسائل.

وأبلغ مستخدمون آخرون عن "انقطاع تام"، ما يعني أن الموقع لم يسمح لهم بتحميله، أو أنهم لم يستطيعوا تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

وبحسب موقع "داون ديتكتر" DownDetector، المتخصص في جمع تقارير عن حوادث التوقف على #الويب، فقد بدأ موقع فيسبوك يعاني من مشكلات في الساعة 2.15 بعد ظهر السبت بتوقيت غرينتش.

وذكر مستخدمون أنهم قد أُبلغوا بأن الموقع كان يخضع لعملية صيانة مطلوبة. في حين أفاد آخرون بأن رسالة من الموقع ظهرت لهم تقول: "سيعود #فيسبوك للعمل قريبًا. نشكرك على سعة صدرك أثناء تحسين الموقع".

وفي خضم التجربة غير المعهودة لتوقف فيسبوك و #إنستغرام، توجه آلاف من المستخدمين إلى موقع التدوين المصغر #تويتر للإبلاغ عن المشكلات التي يواجهونها، مع تعليقات وصور ساخرة.

وأبلغ آخرون عن صعوبات في استخدام تطبيق التراسل الفوري #فيسبوك_مسنجر وتطبيق إنستغرم، اللذين شهدا مشكلات في نفس الوقت تقريبًا. وقد ظهرت لمستخدمي إنستغرام صفحة تقول: "عفوا، حدث خطأ".