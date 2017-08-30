"يوتيوب" بمظهر جديد وميزات أكثر

طرحت منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب YouTube الثلاثاء تصميماً معاد تجديده مع بعض الميزات الإضافية لتطبيق الخدمة المحمول على الأجهزة الذكية ونسخة أجهزة سطح المكتب، وتعد هذه الخطوة جزء من الخطة الأوسع للشركة المملوكة لشركة جوجل في سبيل إضافة المزيد من الوظائف مع توفير مظهر شكلي أكثر اتساقاً عبر أجهزة الحاسب المكتبية وأجهزة التلفاز والأجهزة الذكية المحمولة بمختلف أشكالها، وذلك بعد أن حافظ الشعار على تصميمه تقريباً على مدى السنوات الـ 12 الماضية.

ويعتمد المظهر الجديد على نسخة سطح المكتب على نكهة ماتيريال ديزاين Material Design، التي ظهرت لأول مرة في شهر مايو/آيار، مما يجعله يقدم تجربة مستخدم جديدة وبسيطة وبديهية تسمح بظهور المحتوى بأفضل شكل، ويتمتع هذا التصميم بميزة الوضع الداكن Dark Theme، الذي يحول الخلفية إلى اللون الداكن أثناء المشاهدة للحصول على نظرة أكثر سينمائية، مع شعار وأيقونة بلون كرزي احمر أكثر إشراقاً ويعمل الشعار والأيقونة بشكل أفضل عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة حتى على أصغر الشاشات

وكانت المنصة، عندما تم إطلاقها قبل 12 عاماً، تدعم تنسيق فيديو واحد بدقة 320×240 بيكسل بنسبة عرض إلى ارتفاع 3:4، بينما أصبحت اليوم تتيح للمستخدمين مشاهدة أي مجموعة من مقاطع الفيديو بتقنية SD وHD و4K و360 وثلاثي الأبعاد 3D وفيديوهات بث مباشر على كل جهاز يتصل بالإنترنت تقريباً، بما في ذلك أجهزة الحاسب المكتبية والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون وأجهزة الألعاب ونظارات الواقع الافتراضي VR.

وعملت يوتيوب على طرح تطبيقات وخدمات توفر طرقاً جديدة للمشاهدة وتجعل المشاهدين أقرب إلى المحتوى والمبدعين المفضلين لديهم، حيث يتمتع عشاق الموسيقى واللاعبين ومحبي التلفزيون بتجارب فريدة مصممة خصيصاً لمحتواهم المفضل عبر YouTube Music وYouTube Gaming وYouTube TV.

بينما وفرت للعائلات التي تبحث عن أفضل طريقة مشاهدة لأطفالها تطبيق يوتيوب للأطفال YouTube Kids، مع عضوية YouTube Red للذين يرغبون بالحصول على تجربة خالية من الإعلانات ودون انقطاع، وقامت المنصة على مدى الأشهر القليلة الماضية بالبدء بإطلاق التحديثات، والتي سوف تستمر في الوصول لجميع مستخدميها في جميع أنحاء العالم، بحيث تحاول المنصة جلب مستوى جديد من الوظائف ونظرة اكثر اتساقاً على مختلف الأجهزة التي تتوفر عليها.

وحصل تطبيق الخدمة المحمول على مجموعة من المميزات الجديدة، مثل تصميم جديد ونظيف عبر نقل علامات التبويب إلى الجزء السفلي من التطبيق بحيث تكون أقرب إلى إبهام المستخدم، كما أضافت علامات تبويب جديدة في المكتبة والحساب مما يتيح للمستخدم بسهولة الوصول إلى ما يبحث عنه، مع عملها على جلب الإيماءات إلى التطبيق بحيث يمكن للفيديوهات التحرك مع إيماءات المستخدم.

وتستعد يوتيوب خلال الأشهر المقبلة إلى إضافة إيماءات جديدة مثل إمكانية الانتقال بين مقاطع الفيديو باستعمال تمريره خفيفة من اليد، حيث يمكن تحريك اليد إلى اليسار لمشاهدة الفيديو السابق أو التمرير إلى اليمين لمشاهدة فيديو لاحق، وأضافت المنصة إمكانية مشاهدة الفيديوهات بالسرعة المناسبة لمستخدمي المنصة، وهي الميزة التي كانت متوفرة سابقاً لمستخدمي يوتيوب على سطح المكتب بحيث يمكنهم تسريع وإبطاء تشغيل الفيديو، بحيث تتوفر حالياً نفس الميزة لمستخدمي التطبيق المحمول.

وأوضحت الشركة انها تجري تجارب على طرق جديدة لعرض جميع مقاطع الفيديو بأفضل طريقة ممكنة، حيث سوف يعمل مشغل يوتيوب قريباً على تغيير شكله بسلاسة ليتوافق مع تنسيق الفيديو المعروض إن كان بشكل عامودي أو أفقي أو مربع، مما يعني توفير أفضل تجربة مشاهدة تلقائياً دون وجود أشرطة سوداء على الجانبين.

