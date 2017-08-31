قريباً.. إضافة اللغة العربية إلى أجهزة "إكس بوكس ون"

أعلنت شركة #مايكروسوفت عن تحديث جديد قادم لمنصة الألعاب "إكس بوكس ون" Xbox One خلال الخريف يشمل تصميماً جديداً لواجهة الاستخدام مدعوم باللغة العربية.

وقالت عملاق التقنية الأميركية، إن التحديث الجديد الذي تم إتاحته للمطورين عبر برنامج Xbox Insiders يشمل تجربة جديدة للتعامل مع نظام التشغيل والواجهة، وسيتمكن المطورون من تحميل هذا التحديث وتجربة الطريقة الجديدة للتفاعل التي تدعم اللغة العربية وواجهة الاستخدام عبر نظام التشغيل لإعطائهم صورة أكبر وأوسع حول ما سيتم توفيره لهم في المستقبل.

وأضافت مايكروسوفت أن اللاعبين الذين يتكلمون اللغة العربية سوف يستمتعون باللعب أكثر على منصة #إكس_بوكس_ون بعد إضافة اللغة العربية كإحدى اللغات الأساسية لواجهة التشغيل الخاصة بجهاز "إكس بوكس ون" ضمن تحديث الخريف الذي يحمل اسم Xbox Fall Update.

وسيتمكن اللاعبون الراغبون بتغيير لغة واجهة المستخدم الخاصة بنظام التشغيل "ويندوز 10" على أجهزة "إكس بوكس ون" إلى العربية، باتباع خطوات بسيطة، هي الذهاب إلى خيار "الإعدادات" Settings، ومن ثم الضغط على خيار "تخصيص اللغة" Language and Localization ومن ثم اختيار اللغة العربية.