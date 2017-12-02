"إنستغرام" تختبر ميزة إعادة نشر الصور والمقاطع

تختبر منصة مشاركة الصور #إنستغرام العديد من الميزات الجديدة التي قد يكون الكثير منها موضع ترحيب كبير من قبل المستخدمين، وتعد الميزة الأكثر إثارة للأهمية هي زر Regram، والذي من شأنه السماح للمستخدمين بإعادة نشر صور ومقاطع #فيديو المستخدمين الآخرين دون الحاجة إلى اللجوء لتطبيق طرف ثالث، ويعد زر Regram أو زر المشاركة إضافة هامة تبعاً لكون إنستغرام لا تدعم حالياً مشاركة صورة مستخدم آخر.

ويعتبر من غير الواضح بعد، تبعاً لكون الميزة ما زالت تحت التجريب، الكيفية التي سوف تظهر من خلالها المشاركة وإذا كانت تلك #الصور سوف تصبح جزءا من شبكة الصور المشتركة للملف الشخصي للمستخدم أو أنها سوف تعرض فقط للمتابعين في خلاصة الأخبار، وتشمل بعض الاختبارات الأخرى على ميزة البحث عن الصور المتحركة GIF المخصصة للقصص، بحيث يمكن إضافة الصور المتحركة إلى القصص.

كما تختبر المنصة إضافة أخرى يحتمل أن تحصل على شعبية بين المستخدمين وهي القدرة على أرشفة قصص المستخدم الخاصة به، بحيث سوف يكون بإمكان المستخدم الطلب من إنستغرام القيام بهذه المهمة تلقائياً، ويبدو أنه سوف يكون بإمكان مستخدمي نظام التشغيل آي أو إس قريباً مشاركة المشاركات الموجودة ضمن إنستغرام من خلال ميزة الحالة ضمن واتساب من خلال نقرة واحدة.

وتعمل المنصة على اختبار ميزة جديدة تسمى قائمة #الأصدقاء المقربين، والتي تتيح للمستخدمين تبادل مشاركات محددة مع مجموعة أساسية من الناس، وكانت إنستغرام قد عملت في وقت سابق من هذا العام على اختبار ميزة تتعلق بالأصدقاء المفضلين، ويبدو أن هذه الميزة أوشكت على الوصول بشكل رسمي، بحيث تسمح الميزة بإضافة مجموعة مختارة من الأصدقاء إلى القائمة لمشاركة المحتوى المحدد معهم فقط.

وتختبر المنصة مجموعة أخرى من الميزات مثل خيار البحث السريع عن أكثر الرموز التعبيرية والوسوم استعمالاً، والقدرة على تثبيت موضوع ضمن الرسائل المباشرة، وخيار لاختصار الكلمات الشائعة عبر الرموز التعبيرية للتطبيق، وكانت المنصة قد أضافت مؤخراً ميزة للصور ضمن الرسائل المباشرة، والقدرة على إضافة صور ومقاطع فيديو قديمة إلى القصص، وبدأت أيضاً باختبار خيار لمتابعة الوسوم.