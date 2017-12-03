تطبيق "وانا" يطلق عملة رقمية خاصة به

حصل تطبيق "وانا" WNNA، الذي تم إطلاق نسخته التجريبية في كانون الأول/ديسمبر 2016 ويهدف إلى مساعدة المستخدمين على الوصول السريع إلى الأماكن المهمة، على تحديث جديد يجلب معه عملة رقمية خاصة بالتطبيق على غرار عملة بتكوين الرقمية الشهيرة.

وتحمل العملة الرقمية الخاصة بتطبيق "وانا" اسم "ريووردي" Rewardi. وقال رائد الأعمال البحريني ومطور التطبيق، علي محسن، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "في تحديث جديد للتطبيق قام بإطلاق عملته الرقمية Rewardi وبهذه المناسبة ولفترة محدودة في حال تحميلك للتطبيق ستحصل على 5 عملات رقمية (شبيهة بالبتكوين) مجاناً حيث يمكنك التداول بها في وقت لاحق".

وأوضح المحسن أنه في الوقت الراهن لا يمكن الحصول على المزيد من العملة الرقمية "ريووردي" إلا من خلال دعوة الأصدقاء لتنزيل التطبيق، ليحصل المستخدم على 5 وحدات من العملة على كل عملية تنزيل، إضافة إلى فرصة للفوز بهاتف آيفون 10 تقدمها الشركة المصنعة للتطبيق.

يشار إلى أن تطبيق "وانا" بدأ نهاية شباط/فبراير الماضي دعم اللغة العربية على نظامي أندرويد وآي أو إس، وهو يمتاز بأنه يتطلب التسجيل بحساب دخول أو حتى كتابة كلمة للبحث عن المراد، إذ إن واجهة التطبيق الرئيسية تحتوي على مختلف التصنيفات والفئات للأماكن، فمثلاً حين ينوي المستخدم الذهاب لمطعم ما سيُقدم له التطبيق كافة المعلومات المتعلقة بالمكان المقصود من مصادر متعددة من على الإنترنت تشمل الموقع ومعلومات الاتصال ومواعيد العمل والتقييم، وحتى أنه يعرض له الأمور بشكل أعمق ليقدم له الأعلى تقييماً والأقرب من موقعه الجغرافي.

كما يعتمد "وانا" على الكثير من المصادر حين عرض النتائج مثل خرائط غوغل وخدمة السفر "تريب أدفايزور" Trip Advisor، وهو يعرض الكثير من الاقتراحات، مما يوفر على المستخدمين الوقت والجهد للوصول إلى مراده.

كذلك يمكن لمستخدمي نظام التشغيل آي أو إس تنزيل تطبيق WNNA، من متجر آب ستور، ويمكن تنزيل التطبيق من متجر غوغل بلاي لمستخدمي أندرويد.