3 مواقع مفيدة لمالكي عملة بيتكوين

يبدو أن الاهتمام بالعملات الرقمية لا يزال في تصاعد يوماً بعد يوم، خصوصاً بعد أن تجاوزت عملة #بيتكوين الرقمية حاجز 10 آلاف دولار للمرة الأولى الأسبوع الماضي.

وإن كنت تمتلك عملة بيتكوين الرقمية، فإليك 3 مواقع مفيدة في هذا المجال:

موقع Cryptoradar

يوفر موقع Cryptoradar خدمة مجانية للبحث عن أفضل الأسعار لشراء وبيع العملات الرقمية في عشرات المنصات المتوفرة على الإنترنت.

ويتيح الموقع لك معرفة الأسعار في الوقت الحقيقي عند شراء أو بيع عملة رقمية بما في ذلك عملة بيتكوين، وبالتالي يُمكنك توفير بعض المال عند إجراء صفقات البيع أو الشراء.

كل ما عليك فعله هو تحديد العملة الرقمية التي تملكها، وهل تريد القيام بالبيع أو الشراء، بعد ذلك حدد المبلغ المراد وانقر على زر البحث لتظهر لك قائمة الأسعار المتوفرة.

موقع Coindar

أما إن كنت من المهتمين بالاستثمار في البيتكوين فربما يجدر بك متابعة الأخبار والأحداث والفعاليات المتخصصة في هذا المجال.

موقع Coindar يوفر لك التفاصيل الكاملة لأهم الأحداث المرتبطة بالعملات الرقمية حول العالم، الأمر الذي يتيح لك مطالعة أهم الأخبار من هذه الأحداث والمؤتمرات ومعرفة آراء الخبراء والمحللين أولاً بأول.

موقع Accepting

هل ترغب بإنفاق ما تملكه من البيتكوين لكنك لا تجد المتاجر والمواقع التي تقبل الدفع بواسطة هذه العملة؟ حسناً، موقع Accepting يوفر لك قائمة بالمواقع التي تقبل الدفع بواسطة عملة بيتكوين في مكان واحد.

ويوفر الموقع مجموعة محدودة لغاية الآن من المواقع التي تقبل العملة في مجالات محددة مثل السفر والألعاب والتكنولوجيا وغيرها.