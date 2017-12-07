أول ذاكرة فلاشية من "سامسونغ" بسعة 512 غيغابايت

أعلنت شركة "سامسونغ" للتو أنها بدأت عملية الإنتاج الضخمة لأول سعة تخزين فلاشية eUFS بحجم 512 غيغابايت للأجهزة المحمولة، مما يشير إلى إمكانية حصول هواتف فئة غالاكسي القادمة على هذه السعة التخزينية الكبيرة.

وتعطي الرقاقة الجديدة 512 غيغابايت من السعة التخزينية الجديدة بالاعتماد على أحدث رقائق "سامسونغ" من نوع V-NAND، جنباً إلى جنب مع توفيرها أداء متميزاً للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وتستهدف عملية التصنيع استعمال هذه الحلول ضمن الأجيال التالية من الأجهزة المحمولة بمختلف أنواعها، حيث تتألف رقاقة التخزين الفلاشية الجديدة من 8 رقائق V-NAND مع رقاقة تحكم مجموعة معاً.

وتوفر السعة التخزينية الإضافية تجربة استعمال أفضل من حيث السماح للهاتف الذكي بتخزين ما يقرب من 130 مقطع فيديو بدقة 3840×2160 بيكسل، أي بزيادة عشرة أضعاف عما كانت توفره رقاقة 64 غيغابايت.

وتسمح الرقاقة بتوفير أداء قوي من حيث سرعة القراءة والكتابة، مع وصول سرعة القراءة والكتابة المتتابعة إلى 800 و255 ميغابايت في الثانية الواحدة على التتابع، وتسمح هذه السرعات بنقل مقطع فيديو عالي الدقة بحجم 5 غيغابايت إلى قرص SSD في حوالي 6 ثوان.