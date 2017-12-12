ماذا تفعل إذا اكتشفت أن حسابك في "فيسبوك" مخترق؟

ما هو شعورك عندما تعلم أن شخصاً ما يتجول في حسابك الشخصي في "فيسبوك"، قادراً على فعل ما تفعله أنت؟ يكتب المنشورات، يضيف الأصدقاء أو يعتليه الغضب ويقوم بحظر أحدهم، يبدي إعجابه وأحياناً غضبه، يرسل الرسائل، أو ربما يكتفي بمراقبتك.

أولاً.. كيف تعرف أن حسابك في "فيسبوك" مخترق؟

خطوات بسيطة جداً تستطيع من خلالها التأكد من أنك الوحيد الذي تتجول في حسابك:

*اضغط أعلى الصفحة "زر الخيارات"

*مرر للأسفل، اختر إعدادات الحساب

*اختر، الأمان وتسجيل الدخول

ستجد قائمة بمواقع الأجهزة وأنواعها التي قمت بتسجيل الدخول منها، مع تحديد الوقت والتاريخ، إن وجدت تسجيل دخول مريب لا تستخدمه عادة، فعلى الأغلب أن هناك من يتجول في حسابك وعليك طرده وتأمين حسابك.

*اضغط على تسجيل الدخول الذي لا تستخدمه عادة.

*اختر "ألست أنت"، ستظهر لك نافذة، اضغط على تأمين الحساب.

* "بدء الاستخدام"، لاسترجاع النشاطات الخاصة بك، والتأكد من أنك الوحيد الذي يقوم بالتجول في حسابك الخاص.

وكيف تجعل حسابك في فيسبوك أكثر أماناً؟

إعداد طبقة أمان إضافية:

*اضغط أعلى الصفحة "زر الخيارات"

*اختر إعدادات الحساب

*اختر، الأمان وتسجيل الدخول

مرر للأسفل، شغل "تلقي التنبيهات بشأن تسجيلات الدخول غير المعروفة" لإخبارك إذا قام أي شخص بتسجيل الدخول من جهاز أو متصفح لا تستخدمه عادة.

استخدم هاتفك كطبقة أمان إضافية لمنع الآخرين لتسجيل الدخول إلى حسابك عبر تشغيل "استخدام المصادقة الثنائية".

قم باختيار من 3 إلى 5 أصدقاء للاتصال بهم، إذا خسرت حسابك في يوم من الأيام يمكنك استعادته عن طريقهم.

باتباع هذه الخطوات البسيطة تستطيع الشعور بالأمان، والتأكد من أنك الوحيد الذي يتجول في حسابك الشخصي في "فيسبوك".